Jojkárska hviezda odhalila intímne miesta: A úplne vyzliekla aj svojho muža... Na verejnosti!

BRATISLAVA - Bez hanby! Češka s podrezaným jazykom Nela Slováková (28) sa do povedomia verejnosti dostala pred siedmimi rokmi vďaka kontroverznej jojkárskej reality šou Hotel Paradise. Už tam dokazovala, že k žiadnym hanblivkám nepatrí. A platí to dodnes. Na sociálnych sieťach svojich fanúšikov pravidelne zásobuje poriadne dráždivými zábermi. Najnovšie tam plavovláska zverejnila záber, na ktorom je bez nohavičiek a donaha vyzliekla aj svojho partnera. Pozrite!

Brnianska kráska Nela Slováková je známa tým, že sa rada pýši svojím telom, s ktorým je, zdá sa, nad mieru spokojná. Dokonca rada provokuje odhalenými zábermi. Presvedčiť sa o tom môžu jej fanúšikovia na sociálnej sieti Instagram, kde aj najnovšie opäť zavesila poriadne odvážnu fotku.

Hoci blondínka bola snom mnohých chlapov, už nejaký ten rôčik patrí k fešnému slovenskému bohatému podnikateľovi Martinovi. A tomu, ako sa zdá, vôbec frajerkino verejné pretŕčanie nevadí, práve naopak. Sám ju v tom podporuje a dokonca najnovšie si s ňou zapózoval aj on sám rovno pri bázene, a to poriadne odvážne. Vyzliekol sa totiž úplne donaha a intímne miesta si zakryl iba klobúkom. Treba priznať, aj keď jeho pýchu vidieť nebolo, dámy sa majú na čo pozerať. Jeho vypracované svalnaté telo stojí rozhodne za to.

Nebol však jediný, kto si nezobral plavky či spodnú bielizeň. Aj Nela sa takto provokatívne odhalila. Iba v tričku bez podprsenky a bez nohavičiek či plaviek zapózovala spolu s priateľom, pričom si dolné intímne partie zakryla iba šiltovkou. Či po fotení tie pokrývky dali na hlavu a promenádovali sa tam, tak ako ich Boh stvoril, to sa už zrejme nedozvieme. Jedno je však jasné, domáci obyvatelia mali o zábavu určite postarané. Fotografie si môžete pozrieť v našej GALÉRII»