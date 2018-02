Nestarnúca Emma Tekelyová ukázala svoju lásku: Tento muž si získal jej srdce!

BRATISLAVA - Toto je muž jej života! Bývalá televízna moderátorka Emma Tekelyová (64) je už viac ako štyri desaťročia verná jedinému chlapovi. Ide o jej manžela Pavla Tekelyho, ktorému na internete v týchto dňoch venovala odkaz plný nekonečnej lásky... A takto im to spolu pristane!

Spisovateľka a niekdajšia televízna hlásateľka Emma Tekelyová oslávila minulý rok so svojím životným partnerom Pavlom Tekelym rubínovú svadbu. A hoci je dvojica spolu už úctyhodných 41 rokov, pristane im to stále rovnako ako v čase, keď sa do seba zaľúbili.

Dôkazom môže byť ich najnovšia fotografia, ktorú zverejnila exmoderátorka na svojom instagramovom účte. K zamilovanému záberu zároveň pridala aj popis, ktorý hovorí za všetko. „Všetko, čo potrebujete, je láska. S tebou navždy!“ okomentovala ich spoločnú snímku nestarnúca blondínka, ktorá vyzerá po boku svojho manžela naozaj šťastne a spokojne.

Párik si padol do oka na módnej prehliadke v Inchebe, kde exmoderátorka predvádzala ako začínajúca modelka. Pavol vtedy pracoval v oblasti reklamy, propagácie a výstavníctva a jej srdce si vraj získal hneď na prvú šupu. Z prvého manželstva má Tekely dvoch synov a spoločne so známou Slovenkou sú rodičmi dcéry Emmy. Dvojica sa pred pár rokmi presťahovala do veľkého rodinného domu v Ivanke pri Dunaji, kde vedú usporiadaný rodinný život dodnes.

