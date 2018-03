Jojkárska hviezdička šokuje: Som kariéristka a... Pre toto NECHCEM DETI!

Nele Slovákovej jej život závidí nejedna slečna. Svoje účty na sociálnych sieťach totiž plní zábermi z luxusných dovoleniek a fotkami značkových vecí, ktoré si kupuje v nemalých množstvách. Na takýto život okrem iného „prispievajú” aj jej fanúšikovia.

Nie je totiž žiadnym tajomstvom, že populárni užívatelia Instagramu môžu vďaka počtu sledujúcich a takzvaných lajkov zarobiť pekné peniaze. „Zarobím si vďaka Instagramu nemalé čiastky. Pohybuje sa to v tisíckach eur. Moje príjmy sú hlavne vďaka menu Nela Slováková,” povedala webu odzadu.startitup.sk s tým, že ako úplne neznámemu dievčaťu by jej na účet prišlo oveľa menej.

Nela si tam navyše promuje aj svoj vlastný biznis, z ktorého má ďalšie príjmy. Po plavkách je vraj dopyt celoročne, a tak sa o zárobok báť nemusí. Impulzom pre toto podnikanie bol nedostatok tovaru, ktorý by jej vyhovoval, a tak si dala plavky ušiť. A zrazu ich chceli aj kamarátky a kamarátky kamarátok...

Luxusný život si môže dovoliť aj Slovákovej priateľ Martin, ktorý tiež podniká. Sú spolu už skoro tri roky a nemajú problém s peniazmi. Mnohým teda napadá otázka, či si nechcú v blízkom čase založiť rodinu. A na to má blondínka aktuálne dosť ráznu odpoveď. „Neplánujem to. Jednoducho ma to už od malička neláka. Som kariéristka. Chcem zarábať peniaze, cestovať, spoznávať,” povedala na rovinu.

Nela netají, že má jednoducho rada svoj komfort. A hoci sa dá cestovať aj s dieťaťom, už to nie je ono. „Už to nie je tak v pohode a ja som trošku pohodlná. Milujem sa vyspať a mať svoj pokoj. Veľa žien nemá deti a nie je to žiadna moja povinnosť,” povedala k tejto téme. Zatiaľ ale úplne definitívne nie ešte nepovedala. „Buď to raz príde alebo nepríde... Uvidíme,” dodala. Ako navyše prezradila, rada by zachránila nejaké deti bez domova, ale malého černoška by si domov priniesla najskôr v 40-ke. Dovtedy si bude ešte užívať voľnosť...