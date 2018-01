Diana Mórová prichytená pri intímnostiach so starším mužom: To kde ťa chytá?!

BRATISLAVA - No ale toto! Diana Mórová (47) je už dlhé roky slobodnou mamičkou. Po tom, ako sa v roku 2009 rozišla s Jurajom Mokrým, otcom malého Quida (11), sa na verejnosti už so žiadnym oficiálnym partnerom neukázala. A to aj napriek tomu, že disponuje obrovskou charizmou, šarmom, sexepílom a v neposlednej rade patrí medzi naše najuznávanejšie herečky.

Keď sa Diana na tému muži vyjadrovala naposledy, prehlásila, že ženy v jej životnom období to skrátka majú zložitejšie. „V mojom veku sú už všetci zadaní, alebo manželia a je veľmi ťažké si niekoho nájsť, pretože nechceš nikomu nabúrať rodinu, lebo sa to nepatrí. Ja vždy hovorím – vráti sa ti to. Takže to musí byť nejaký rozvedený, alebo nedajbože vdovec, alebo slobodný, ale to je tiež veľký otáznik, lebo slobodný si už zvykol na nejaký svoj životný rituál a nechce sa prispôsobovať,“ povedala ešte v marci v rozhovore pre Divine Pictures.

Nejaký tí muži sa okolo nej však predsa len motajú. Dôkazom je aj Ľubomír Paulovič, ktorý na premiére filmu Inšpektor Max poriadne „uletel”. Pri zvítaní sa s blondínkou si bez hanby verejne „omakal“ jej prednosti. Kým bežní ľudia sa zdravia klasickým objatím či zdvorilými bozkami, herec skrátka Dianu počas pusiniek chytil rovno za prsník.

Ľubomír Pauloviš sa s tým nepáral a Dianu Mórovú schmatol rovno za prsník.

Konkrétny dôvod, prečo to urobil, by sme zrejme hľadali márne. Ľubo po celý čas sršal skvelou náladou a zrejme si len zaumienil v rámci srandy vyparatiť menšiu neplechu. Na druhej strane, niet sa mu čo čudovať. Diana je skutočne kus atraktívnej ženy, na ktorú by si chcelo takto siahnuť množstvo pánov.