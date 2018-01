Herec z jojkárskych Vlkov sa rozohnil pred kamerami: TOTO bez servítky skritizoval!

Málokto má odvahu svoj názor povedať na plné ústa a ešte aj pred celým Slovenskom. K týmto ľuďom však rozhodne patrí herec Ivan Krúpa, ktorý sa jojkárskym divákom od minulého týždňa pripomína v novom seriáli Vlci. V jojkárskom Inkognite totiž bez servítky skritizoval slovenské železnice.

„Nie sú to vtipné veci, sú to nepríjemné veci a nerád by som to o nich hovoril,“ zareagoval Krúpa na otázku Vlada Voštinára, či sa mu počas cestovania vlakom, ktorým sa často presúva za prácou, stalo niečo vtipné. A potom to začalo. „Lebo slovenské železnice sú veľmi špecifický tvor. To ani nie je... To je taký organizmus pračudesný, ktorý funguje na základe svojich vlastných pravidiel. A je úplne jedno, koľko za lístok zaplatíte, aj tak sa veziete mizerne, takže...“ zahlásil umelec.

A keď sa moderátor snažil situáciu zachrániť tým, že veď aj napriek tomu ho vlak napokon šťastne dovezie na miesto určenia, len hercovi prihral na smeč. „V zásade áno. Ale to je asi jediné, čo robia dobre,“ dodal na záver trefne jojkársky herec.