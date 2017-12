Herec Marián Slovák prezradil, ako trávi Silvestra: Žiadne bujaré oslavy nečakajte

„Ja nerád na Silvestra chodím von, ani do mesta, ani na nejaké zábavy. Som rád doma so svojou manželkou a poviem vám, že niekedy to ani nejako neslávime. O dvanástej si pripijeme, ale už je toho potom na nás veľa, už sme unavení. Pozrieme si akurát telku a hotovo. Ja som na Silvestra veľmi nudný, žiadna zábava so mnou nie je,“ povedal známy herec, ktorý však krátko po Novom roku oslavuje narodeniny. „To je iná reč, ôsmeho januára mám narodeniny a tie teda oslavujem. Keď to vyjde, tak aj rovno ôsmeho, keď nie, tak neskôr,“ podotkol.