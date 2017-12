Slovenský spevák úprimne: Bujaré silvestrovské oslavy nie sú preňho zaujímavé

„Buď som na Silvestra hrával alebo som bol s rodinou. Celkovo nie som veľmi nastavený na žúry a tým, že už mám vlastnú rodinu, tak ma nejaké chaty a kamaráti ani nelákajú, to som si mal užiť na vysokej alebo kým som ešte nemal záväzky. Teraz som radšej doma. Samozrejme, nie sme takí nudní, že ideme rovno spať, pekne uspíme deti a my ďalej sedíme, buď s rodičmi alebo aj sami s manželkou. Je to taký príjemný pocit, keď viete, že sú detičky vedľa a sú šťastné a vysmiate a hlavne ticho,“ zasmial sa hudobník v rozhovore.

Novoročné predsavzatia ho vraj príliš netrápia. „Ja sa vo všeobecnosti snažím zlepšovať sa vo vlastnostiach, ktoré lezú na nervy nielen mne, ale aj mojim blízkym, a to sa snažím robiť konštantne počas celého roka,“ poznamenal. „Bojujem najmä s laxnosťou k niektorým povinnostiam, ktoré by som mal brať vážnejšie. Stále však vo mne drieme ten umelecký bohémsky prístup a občas ma opantá, ale fakt sa snažím byť aj zodpovedným manželom aj otcom. Je to niekedy ťažké a aj si uvedomujem, že sa mi to stopercentne nedarí, no tým, že nie sme dokonalí a máme chuť na sebe pracovať, je ten život ešte príťažlivejší a zaujímavejší, aspoň pre mňa,“ uzavrel Buranovský.