Ďalší nepochopiteľný zásah NAKA pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka! Hororový výsluch novinárky

BRATISLAVA - Investigatívnu novinárku Pavlu Holcovú vypočúvala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Výsluch trval osem hodín a vzali jej aj mobilný telefón s citlivými údajmi. Úrad špeciálnej prokuratúry v stanovisku uviedol, že im mobil dala dobrovoľne, Holcová však tvrdí, že to nebolo celkom tak.

Holcová je riaditeľkou Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, ktorá v minulosti úzko spolupracovala so zvraždeným novinárom Jánom Kuciakom. Spoločne pracovali okrem iného aj na článku o prepojení talianskej mafie na slovenskú politiku, ktorý Kuciak nestihol dokončiť. Novinárka bola poslednou osobou, ktorá s Kuciakom pred smrťou komunikovala.

NAKA počas výsluchu odobrala Holcovej mobilný telefón vrátane SIM karty. Informoval o tom portál ekonomika.sme.sk. Podľa vyšetrovateľov by mohla jej elektronická komunikácia pomôcť odhaliť vraha Kuciaka, no vysvetlenie je nejasné. „Bol to osemhodinový vyčerpávajúci výsluch. Poriadne mi nevysvetlili, prečo ten telefón potrebujú," povedala Holcová.

Prokuratúra sa bráni

Mobil odobrali novinárke na základe príkazu prokurátora špeciálnej prokuratúry. Dnes Úrad špeciálnej prokuratúry vydal vyhlásenie, podľa ktorého Holcová odovzdala mobil dobrovoľne. Novinárka však v utorok tvrdila, že jej mobil vzali proti jej vôli.

„Po tom, ako bol príkaz doručený dotknutej osobe, ktorá s takýmto úkonom súhlasila, počas úkonov smerujúcich k realizácii vyhotovenia požadovanej kópie časti údajov, dotknutá osoba výslovne prehlásila, že dobrovoľne vydáva mobilný telefón pre potreby trestného konania," uviedla v stredu hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Podľa vyjadrenia prokuratúry s odobratím mobilu však novinárka súhlasila. Má to byť zrejmé zo zápisnice, ktorá bola podpísaná všetkými prítomnými osobami. „Zdôrazňujeme, že cieľom získania časti komunikácie bolo výhradne získanie objektívnych dôkazov, ktoré môžu napomôcť pri vyšetrovaní predmetného trestného činu, a nie porušenie práv novinárky. Vyšetrovací tím robí naďalej všetko pre dosiahnutie hlavného cieľa trestného konania, a tým je odhalenie a potrestanie páchateľov úkladnej vraždy," uviedla na záver hovorkyňa ÚŠP.

Holcová v rozsiahlom vyjadrení, ktoré zverejnila na stránke Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, tvrdí, že dokument síce podpísala, ale len preto, lebo inak jej hrozili pokutou a tým, že jej mobil zoberú aj tak.

Vyjadrenie Pavly Holcovej

„Včera som odišla na Slovensko ako svedkyňa v prípade vraždy Jána Kuciaka. Išla som z vlastného presvedčenia a ochotná oznámiť slovenskej NAKA čokoľvek, čo by im pomohlo s vyšetrovaním. Dopredu mi nepovedali ani ako bude pohovor prebiehať, ani ako dlho by asi mohol trvať.

Keď som dorazila, čakali ma traja vyšetrovatelia, ktorí sa nasledujúcich osem hodín nepretržite pýtali, a to nesystematicky a opakovane na rovnaké otázky. Vysvetľovala som im, že som s Jánom spolupracovala iba na kauzách, ktoré mali medzinárodný rozmer, a že o slovenských podvodoch na DPH a väzbách vplyvných slovenských podnikateľov na politické špičky detaily nemám. Vyšetrovateľ mi to odmietol veriť a otázky stále dookola opakoval.

Keď som im odpovedala na otázky ohľadom mojej predchádzajúcej práce, keď som jazdila na Kubu školiť novinárov, jeden z vyšetrovateľov to okomentoval tak, že som celý profesijný život proti systému.

Zhruba po 4 hodinách výsluchu si vyšetrovatelia vyžiadali môj telefón. Odmietla som ho vydať, tak mi ukázali vopred pripravený „Príkaz na uchovane a vydanie počítačových údajov". Ten podpísal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

Tiež ma vyšetrovatelia upozornili, že ak nebudem spolupracovať, môžu mi dať pokutu až do výšky 1650 eur a telefón mi rovnako odobrať.

Ponúkla som im kópiu konverzácie s Jánom. To im ale nestačilo, chceli mať kópiu všetkých mojich konverzácií, ktoré sa odohrali po vražde. Doteraz mi nie je jasné, ako by citlivé údaje z iných káuz, ktoré v rámci medzinárodnej siete investigatívnych novinárov OCCRP riešime, mohli napomôcť k riešeniu vraždy. Na týchto dátach ale vyšetrovatelia trvali.

Dorazili ďalší traja policajti, tentoraz z forenzného tímu. Chceli po mne prístupový kód, aby mohli aktivovať vývojárske nastavenie na mojom mobile. To som opäť odmietla. Telefón mi bol následne odňatý s tým, že ho pošlú do forenzného laboratória Europolu, aby tam má heslá prelomili. Fakt, že som nedávno musela kvôli závade telefón resetovať do továrenského nastavenia a veľa informácií zmazala, im vraj nebráni v tom, aby z neho dostali všetky dáta.

Keď som situáciu opísala kolegom z OCCRP, tí mi odpovedali, že majú informácie, že slovenská polícia nespolupracuje tak, ako býva štandardné a s medzinárodným tímom zdieľa len minimum informácií.

Drew Sullivan, šéfredaktor OCCRP k tomu poznamenal: „Vyzerá to, ako by na vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy mali vplyv politické záujmy. Zobrať telefón novinárke v pozícii svedkyne tri mesiace po vražde považujeme za neprijateľné."

Ján Kuciak bol nielen náš kolega, ale aj veľmi blízky človek. Preto sme maximálne motivovaní akokoľvek napomôcť skutočnému vyšetrenie vraždy. Útokom na novinárov sa však dôvera k vyšetrovateľom nedá vybudovať.“

Nedostala ani jesť

Holcová mala v mobile okrem iného aj citlivé informácie týkajúce sa tém, ktoré nesúviseli len s Kuciakom. „Dnes ani zajtra a asi ani v najbližšej dobe sa mi nedovoláte. Prosím, ani mi nepíšte. Ani na Signál," napísala dnes na Facebooku. Novinári majú povinnosť chrániť svoje zdroje, preto je rozhodnutie polície prekvapujúce.

Holcová preto odmietla poskytnúť kódy do telefónu a šifrovacích aplikácií, polícia chce ochranu prelomiť. K situácii sa vyjadril aj redaktor TV Joj Arpád Soltész na svojej sociálnej sieti. Podľa neho Holcovú vypočúvalo šesť chlapov. „Nedostala jesť a bola jej zima," uviedol na Facebooku.