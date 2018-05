Horúca stopa vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka: Polícia má videozáznam možného vraha

BRATISLAVA/PRAHA - Od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka (†27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (†27) v ich dome vo Veľkej Mači už ubehli vyše dva mesiace a na verejnosť preniklo len málo informácií o tom, ako pokračuje vyšetrovanie. Marek Vagovič v komentári na portáli aktuality.sk minulý týždeň uviedol, že polícia má k dispozícii kamerový záznam, na ktorom je potenciálny vrah. To, že bol v dome viackrát po sebe, nabúrava teóriu o profesionálnom zabijakovi.

"Vieme len to, že polícia má kamerový záznam, na ktorom je potenciálny vrah. A že bol zrejme v dome investigatívneho novinára a jeho snúbenice viackrát po sebe. Na záberoch mu však nevidno do tváre, takže s jeho identifikáciou to nebude jednoduché. Polícia navyše spravila po brutálnej vražde niekoľko chýb," uviedol šéf investigatívneho tímu Aktualít Marek Vagovič v komentári.

"Bol zadokumentovaný pohyb pravdepodobného páchateľa a boli zistené ďalšie skutočnosti, ktoré teraz nemôžeme prezentovať, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť vyšetrovanie a dokazovanie pred súdom," citovala dnes česká MF DNES slová prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré odzneli na tlačovej konferencii v Bratislave. Meno ani totožnosť prokurátora prítomní novinári zverejniť nesmeli.

Prokurátor opísal aj to, ako mladých ľudí zavraždili. "Boli zastrelení zbraňou kalibru 9 milimetrov. Neboli zistené žiadne stopy zápasu a nič nebolo ukradnuté," uviedol prokurátor. "Dáta teraz analyzuje a sumarizuje analytická skupina a výsledky predkladá vyšetrovateľom s cieľom ďalších úkonov, ktoré z pochopiteľných dôvodov nemôžeme komentovať," dodal.

Polícia sa k najnovším záverom vyšetrovania vyjadriť nechcela. "Prepáčte, ale na tieto otázky už bude odpovedať len dozorová prokuratúra, konkrétne Úrad špeciálnej prokuratúry na Slovensku," povedal pre MF DNES odstupujúci policajný prezident Tibor Gašpar.