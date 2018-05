Dojímavá spomienka na Martinu a Jána: Srdcervúce slová rodičov, nevedia sa ani dostať k spisu

GREGOROVCE - Ľudia, ktorí sa rozhodli prísť v sobotu na spomienkový Koncert pre Martinu a Jána do Gregoroviec v okrese Prešov, zaplnili tamojšie futbalové ihrisko. Hlavným posolstvom koncertu, ktorý pripravili v deň plánovanej svadby zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, bola spolupatričnosť s ich rodinami.

Zúčastnení najprv spomínali na mladý pár v miestnom kostole Narodenia Panny Márie, kde pred oltárom stáli dve stoličky s iniciálkami snúbencov M a J. Omšu slúžil miestny farár, ktorý dobre poznal Martinu Kušnírovú aj jej mamu Zlaticu. Na obrade sa zúčastnili príbuzní zavraždených, miestni občania aj ľudia, ktorí prišli na koncert.

Pódium postavili na futbalovom ihrisku. Umelci, ktorí prišli vzdať hold obetiam zločinu, si vybrali svadobné piesne, clivé melódie, ale zaznela aj rebelská hudba s textami, ktoré poukazovali na neriešené problémy v spoločnosti. Z pódia zaznievali vyjadrenia o spájaní, o tom, že dnes sa mali prostredníctvom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej spojiť dve rodiny.

Jozef Kuciak

„Dnešný deň som si predstavoval inak, ako sa to vyvinulo. Teraz sme už mohli sedieť v sále po svadobnom obrade,“ povedal Kuciakov otec Jozef. O vyšetrovaní vraždy svojho syna nevie nič nové.

„Nevieme nič, je tam uvalené embargo, nevieme sa dostať ani k spisu. Je prísľub, že možno nadchádzajúci týždeň budeme mať možnosť hovoriť s prokurátorom. Ale zatiaľ je to len prísľub. Už boli dva takéto prísľuby a ani raz sa to neudialo, tak neviem. Možno o týždeň budeme múdrejší,“ dodal.

Nedá sa to opísať

Rodičia zavraždenej dvojice prišli aj na koncert, kde sa rozprávali s účastníkmi podujatia. Kušnírovej matka Zlatica povedala, že na záver koncertu sa chce prítomným poďakovať za prejavenú podporu.

„Nedá sa opísať, aké pocity prežívame. Každú chvíľu pozerám na hodinky, čo by bolo akurát teraz, keby bola svadba. Veľmi ťažko to prežívame. Ale som rada, že všetci tí, ktorí si dnes prišli uctiť ich pamiatku, že sú pri nás a podporujú nás. Ďakujem im, lebo je veľa aj zlých ľudí,“ dodala. Rovnako potvrdila, že o vyšetrovaní vraždy dcéry a jej snúbenca nič nevedia. Nemajú žiadne informácie, akým smerom sa vyšetrovanie uberá.

Na koncerte vystúpili Jana Kirschner, Sima Martausová, Para, Chiki liki tu-a, Puding Pani Elvisovej, Bez Ladu a Skladu, Vec a Zuzana Mikulcová, Štefan Štec a Ľudová hudba Hornád, ktorý spieval rusínske svadobné piesne. Na pódiu nechýbali ani Karpatské Chrbáty, Longital, B-Complex, Sendreiovci, Konvergencie Quartet, Živé kvety, Jozef Lupták a domáci zbor Gregos.

Po štvrtýkrát na obdobný koncert prišiel z Českej republiky Michael Kocáb. Priznal, že hoci je to časovo náročné, nevedel povedať nie. „Myslím si, že je potrebné prejaviť sústrasť, keď o to niekto stojí a je potrebné urobiť maximum pre to, aby človek dal najavo aj svoj názor, že takéto praktiky, ako je vražda novinára a jeho snúbenice, sú neprijateľné a je dobre, že sa tomu Slováci takto postavili,“ povedal spevák, ktorého zavraždená dvojica rada počúvala.