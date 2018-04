Spravodlivosť nemá šancu: Policajt odhalil, ako NAKA chráni vagabundov, politikov a oligarchov

BRATISLAVA – Spravodlivosť by mala byť slepá a zákony platiť rovnako pre všetkých. Slováci však tomu neveria a ich pocit, že veľké ryby sú beztrestné, potvrdzujú aj štatistiky. Nám sa podarilo získať autentický rozhovor s policajtom, ktorý popísal, prečo je to tak. Jeho odhalenie je šokujúce a naznačuje, že ho nemusí zmeniť ani odchod riaditeľa policajného zboru Tibora Gašpara.

NAKA marí policajné vyšetrovanie - to vyplýva zo slov policajta, ktorý nám šokujúci spôsob, akým dochádza k zneužívaniu systému, priblížil len pod podmienkou zachovania anonymity.

Systém je v podstate jednoduchý. Aby na jednom podozrivom nepracovalo viacero vyšetrovateľov súčasne (bez toho, aby o tom vedeli), funguje v NAKE systém „blokovania“. „Na NAKE majú interné normy, aby nedochádzalo k tlačeniciam medzi vyšetrovateľmi. Konkrétne ak ja budem robiť na vlamačoch a dakto sa mi do toho pripletie a pokazí mi to, tak sa dané osoby blokujú,“ vysvetľuje nám Stanislav s tým, že tento legitímny systém nabral na Slovensku priam obludné rozmery.

Ak má totiž vyšetrovateľ z NAKY niekoho „bloknutého“, vždy sa dozvie o tom, že danú osobu začína vyšetrovať niekto iný. „Ja si vás ako osobu zablokujem v systéme a ak začne na vás niekto iný robiť, alebo si vás lustruje a chce vás vyšetrovať, tak si musí dať požiadavku, či je tento človek voľný. Tomu, kto si ho prvý blokoval, príde správa, že tento a tento policajt sa o neho zaujíma.“

Keďže NAKA je nadriadený útvar, môže policajtom nariadiť, aby danú osobu nepreverovali a navyše celú agendu okolo blokovanej osoby musia odovzdať NAKA. Takto je nezávislé vyšetrovanie de facto nemožné. „Toto je výmysel na NAKA a oni si takto blokujú svojich ľudí, vagabundov, ktorí sú potom nedotknuteľní. Robí sa to najčastejšie cez štatút informátora, ale sú aj prípady umelých vyšetrovacích spisov,“ vysvetľuje náš zdroj.

Dodáva, že takto jednoducho si môžu zamestnanci NAKA zablokovať kohokoľvek - vrátane oligarchov, politikov či iných významných ľudí - a cez ich systém sa nikto nikdy nedostane. Ak by chcel nejaký spravodlivý policajt niečo riešiť, nemá šancu. „Lebo hneď mu príde odpoveď, že ním vyšetrovaná osoba je už blokovaná. A najlepšie na tom je , že sa nikdy nedozvie prečo. Iba dostanete správu, že je blokovaná. Všetko je to v utajenom režime, čiže verejnosť sa informácie o tom, kto je blokovaný a kým, nikdy nedozvie. Bonusom je, že všetko, čo máte na toho človeka, čo sa vám podarilo zozbierať, musíte tomu, kto ho mal blokovaného, poslať,“ hovorí Stanislav.

Okrem veľkých rýb sa však tento systém uplatňuje už aj na menších zlodejov. Jedným z dôvodov, ktoré vedú agentov NAKY k takejto činnosti, sú podľa neho aj peniaze. Za svoje „blokovanie“ (teda v podstate nemožnosť svojho vyšetrovania) sa údajne platí okolo 2000 eur mesačne. „Dostalo sa to do štádia, že si takto beztrestnosť kupujú aj menšie ryby. Stal sa z toho biznis vo veľkom.“

Predstavme si modelovú situáciu. Policajt Jozef prichytí istého Ivana pri krádeži. Chce ho vyšetrovať, no po zadaní jeho mena do systému mu príde správa, že Ivan je „bloknutý“ Národnou kriminálnou agentúrou. Tá Jozefovi nedá povolenie na jeho vyšetrovanie a Jozef musí NAKE navyše odovzdať všetky materiály a informácie, ktoré k osobe Ivana má. Keďže si teda Ivan platí „blokovanie“, môže pokojne kradnúť ďalej s vedomím beztrestnosti. Policajt Jozef sa tak iba môže domnievať, prečo nikdy danú osobu nikto neobviní.

K téme, ktorá v policajnom zbore začína rezonovať, sa vyjadril aj šéf polície Tibor Gašpar na včerajšej tlačovej konferencii. Tvrdil, že do systému s názvom NAKATOK nemá prístup.

Krytie SIS a inšpekcie

Celú sieť kontaktov a blokovaných osôb by mohla ešte rozkryť aj SIS. Jej analytici sú však v poslednom čase pod novým tlakom. Ľudia okolo Gašparovej skupiny totiž už prenikli aj do tajnej služby. „Po tom, čo sa stal Miháľ námestníkom SIS, priniesol si viacero ľudí z polície. Držia svojich ľudí na polícii, to je verejným tajomstvom medzi kolegami,“ uviedol Stano.

Podobným prípadom je aj inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá má vyšetrovať zločiny policajtov. „Tam to funguje rovnako. Sú to stále tí istí ľudia, ktorí sa len striedajú vo funkciách. Chápete, takéto vyšetrovanie sa nikdy neuskutoční, ak toto vedenie polície zostane,“ uzatvára policajt, ktorý verí, že zverejnením tohto obludného obchodu s beztrestnosťou konečne príde k náprave - odstúpeniu policajného prezidenta Gašpara a zmene zákona.