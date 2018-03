VIDEO Protesty po celom svete, fiasko na hrade: Fico, Danko a Kiska sa nedohodli

Krajinu čaká ďalší piatok, počas ktorého sa množstvo Slovákov chystá na protestný pochod. V Bratislave sa očakáva ešte viac ľudí ako počas spomienky pred týždňom. Ešte pred pochodom sa o 11:00 stretla Bezpečnostná rada SR, o možných provokáciách na protestoch včera informoval aj policajný prezident Tibor Gašpar.

Na Bratislavskom hrade sa o 12:00 stretli Andrej Danko, Andrej Kiska a Robert Fico, nedohodli sa však na spoločnej deklarácii. K vyšetrovaniu vraźdy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa vyjadril aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Tlačová konferencia s vedúcimi delegácie Európskeho parlamentu.

16:28 Za slušné Slovensko sa "postavilo" aj niekoľko desiatok ľudí v austrálskom Sydney. „Aj keď som momentálne na opačnom konci sveta, nie je mi jedno, čo sa na Slovensku deje. Nie je to jedno ani ďalším Slovákom žijúcim v Sydney, ktorí ma dnes prišli podporiť v myšlienke za lepšie Slovensko," vyhlásila spoluorganizátorka pochodu Lucia Straňáková.

16:11 Martin Glváč tvrdí nepozná a nikdy sa nestretol s Katarínou B., ktorá má byť podľa OĽaNO družkou zavraždeného kontroverzného podnikateľa Jozefa Mišenku. Igora Matoviča nazval klamárom.

16:00 Opatrenia na pochode v Bratislave: Prehľad odklonených liniek MHD, čaj pre účastníkov.

15:45 Študenti vyhlasujú koniec letargie na univerzitách. V takejto atmosfére cítia, že nemôžu mlčať, a preto založili študentskú iniciatívu #niejenamtojedno. Iniciatíva vznikla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) medzi študentmi. Dnes vyzývajú ďalších študentov z iných univerzít, aby sa k nim pridali a prišli spolu na večerné zhromaždenia pod jednotným heslom #(názov univerzity)niejenamtojedno.

15:33 Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa chcel rozprávať s prokurátorom Vasiľom Špirkom o tvrdeniach, ktoré vo štvrtok prezentoval médiám. Ako však dnes uviedol na tlačovej besede, Špirko vo štvrtok po brífingu odišiel z práce a dnes do nej neprišiel.

Vyhlásenie Roberta Fica ste mohli sledovať naživo

15:24 Bezpečnosť armády a všetkých armádnych objektov na Slovensku zveril bývalý minister obrany a súčasný podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) do rúk Kataríny B., družky zavraždeného kontroverzného podnikateľa Jozefa Mišenku. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič.

15:19 Podľa Denníka N sa k dlažobným kockám pred Úradom vlády hlási reštaurátor, potreboval ich vraj na sochu.

15:13 Sú dlažobné kocky naozaj ohrozením bezpečnosti?

14:55 Europoslanci na mieste činu:

Zľava: Sophia in't Veldová Ingeborg Grässleová (EPP, Nemecko) a starosta obce Veľká Mača Štefan Lancz počas návštevy miesta činu - Foto: TASR - Lukáš Grinaj

14:38 „Ako predseda vlády SR by som chcel poprosiť občanov, aby zachovali pokoj a nenechali sa uniesť prípadnými provokáciami," odkázal na záver.

14:36 Všetci traja ústavní činitelia si želajú, aby sa situácia upokojila. Fico bude hľadať riešenia aj cez víkend spoločne so svojimi koaličnými partnernmi.

14:34 „Išiel som na toto stretnutie s nádejou, že sa nám podarí akýmkoľvek spôsobom upokojiť verejnosť a zachovať stabilitu," hovorí premiér. „Považujem za prirodzené, že traja ľudia majú rozdielny názor," dodáva.

14:25 Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice by podľa názoru komisárky EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej mohla byť symbolickým prípadom pre vznikajúcu Európsku prokuratúru. Musí sa však potvrdiť, že v tomto prípade skutočne došlo k zneužitiu eurofondov, uviedla v piatok v Bruseli, kde sa konalo stretnutie ministrov spravodlivosti EÚ.

14:19 „Vnímam to ako zastrašovanie ľudí," povedal Sulík o Ficových výrokoch o dlažobných kockách. „Bohvie, ako to bolo naozaj, ja Robertovi Ficovi neverím ani nos medzi očami," dodáva.

Tlačovku SaS ste mohli sledovať naživo

14:17 Sulík vyzval ľudí, aby prišli na námestia a pokojne vyjadrili svoj názor. Píšeme vraj novú históriu slobodného a spravodlíveho Slovenska. „Dokážeme, že sme tou lepšou časťou Európy," hovorí.

14:16 „Tento organizovaný zločin je krytý má obrovskú oporu vo funkcionároch strany SMER-SD. Neštítia sa ničoho, chcú zastrašiť ľudí ešte skôr, ako vyjdú na námestiach," pokračuje.

14:14 „Nespokojnosť, ktorá o pár hodín bude žiadať spravodlivosť na námestiach, má dlhú históriu. Je to dlhá história arogancie moci. Pobúrenie, ktoré o pár hodín vypukne, vyústilo do popravy dvoch mladých ľudí," hovorí Sulík.

14:10 Pre technické problémy kamery TA3 Richard Sulík stále čaká.

14:02 OĽaNO je sklamané z Fica a Danka. „Odmietnutím iniciatívy hlavy štátu nevyužili šancu zmierniť napätie. Ukazujú tým, že nesúhlasia s toleranciou voči pokojným demonštráciám a nechcú prestať s ich označovaním za prevrat v réžií zahraničných síl," píše sa vo vyhlásení Jána Budaja. Zároveň vyzýva ľudí, aby sa nenechali zastrašiť.

Vyjadrenie Andreja Kisku ste mohli sledovať LIVE

13:57 Igor Matovič odkazuje premiérovi, že je koniec a nestačí, aby skončil iba Gašpar a Kaliňák.

13:55 Robert Fico má brífing o 14:30.

13:50 „Spôsob, akým to povedal, je dosť neštandardný. Keď je taký národný hrdina, tak to mal urobiť hneď a nie čakať na to, ako dopadne komisia. A keby ho uznali za vinného, tak nepovie nič? To má ďaleko od hrdinstva," povedal Čižnár o Špirkovi podľa Denníka N.

13:40 Ako prezident chce podporiť všetkých, ktorí sa zúčastnia protestov, aby slušné Slovensko zostalo slušným a „a nech je hlas každého slušného človek našej krajiny aj počuť".

13:39 Vládne strany pozval na rokovanie na pondelok. Na stretnutí prezident opätovne vyjadril plnú podporu orgánom, ktoré vyšetrujú vraždy.

13:38 „Na toto strenutie som navrhol spoločnú deklaráciu, na ktorú som vopred nedostal žiadne pripomienky. Na jej znení sme sa nedokázali zhodnúť," hovorí. „Nepovažujem za korektné prísť na stretnutie s úplne odlišným vyhlásením," odkázal Ficovi.

13:35 Andrej Kiska predstúpil pred novinárov. Hovorí, že od minulého týždňa sa zásadne zmenila atmosféra v krajine. „Viackrát som tento týáždeň zopakoval, že je potrebné čím skôr okamžite a urýchlene začať náročný, hoci bolestný proces návratu dôvery našich občanov k vlastnému šátu, predstaviteľom a k jeho schopnosti zaistiť spravodlivosť," povedal.

13:31 Odkaz fanúšikov trnavského Spartaka:

13:27 „Myslím si, že my robíme maximum čo môžeme," hovorí a dodáva, že brífingami sa dehonestuje práca policajtov.

13:24 „Poprosil som šéfa SIS, aby mi poslal všetky žiadosti, ktoré nešli cez nás, ale boli zasielané priamo inému príjemcovi alebo polícii a potom si budeme lustrovať, či tie veci boli ďalej lustrované a ako bolo s tými vecami naložené, pokiaľ sa dostali k polícii," hovorí generálny prokurátor.

13:19 „Dobre viete, že pri presnom čase sú stále pochybnosti," povedal Čžnár a dodal, , že je potrebné preveriť okolnosti okolo času úmrtia

13:16 „Dochádza tam k nejakým posunom, o ktorých vám, samozrejme, zase nepoviem," hovorí Čižnár. So súčasným stavom nie je vraj spokojný. Verzií je vraj viac, v súčasnosti sa vylučujú alebo potvrdzujú. V polovici budúceho týždňa by už mohlo dôjsť k reálnemu vytvoreniu medzinárodného tímu.

Vyjadrenie trojice Danko, Kiska a Fico ste mohli sledovať naživo

​

13:10 Fico, Danko a Kiska sa nedohodli na spoločnom znení dokumentu, ktorým by reagovali na súčasnú situáciu. Po rokovaní to oznámil Andrej Danko s tým, že všetci traja majú želanie, aby sa v spoločnosti zachoval pokoj.

13:07 „Bolo to pomerne krátke a intenzívne stretnutie," hovorí o stretnutí s europoslancami generálny prokurátor Jaromír Čižnár. „Padali otázky, ktoré boli nepríjemné, ale myslím, že sme na všetky odpovedali," dodáva.

13:00 Prezident bude o 13:30 reagovať na stretnutie s Ficom a Dankom.

12:55 Hlavné mesto v súvislosti s dnešným pochodom „Postavme sa za slušné Slovensko“ v Bratislave pripravilo viaceré opatrenia a aktivity, v akcii budú dopravný podnik a mestskí policajti.

12:53 Fotografie z vyhlásenia:

12:52 „Želáme si, aby v spoločnosti bol zachovaný kľud a pokoj a my traja ústavní činitelia spravíme všetko, aby neboli udalosti posledných dní neboli nijak zneužívané," dodal predseda SNS. Brífing sa skončil.

12:50 „Dohodli sme sa s predstaviteľmi, aby sme dali neštandardne a netradične jedno posolstvo, ktorým chceme apelovať na spoločnosť," hovorí Andrej Danko.

12:45 KOMENTÁR Jakuba Nedobu k pochodu: Môžeme byť hrdí na tento národ!

12:37 Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú chránené ústavou. V demokratickej spoločnosti sú štátne orgány a ich predstavitelia povinní tieto práva plne rešpektovať a napomáhať ich uplatňovaniu, vyplýva z vyhlásenia verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej k súčasnej situácii.

12:32 Ľubomír Galko (SaS) o dlažobných kockách.

12:28 „Krajina, v ktorej môžete počas napätej atmosféry navoziť dlažobné kocky pred Úrad vlády si úplne zbytočne platí políciu a tajnú službu. Ak sa také niečo stane, tak sú zložky polície a tajných služieb zbytočné a neschopné. Prípadne je ešte jedno vysvetlenie a to, že namiesto ochrany robia po večeroch fušky a vozia dlažobné kocky pred Úrad vlády," odkazuje KDH.

12:23 Príchod Roberta Fica na Bratislavský hrad:

12:20 Návrh deklarácie Roberta Fica:

V rámci štandardného politického dialógu sa dnes 9. marca 2018 stretli na Bratislavskom hrade traja najvyšší ústavní činitelia.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico:

Vyjadrili plnú podporu a dôveru orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a prijali záväzok zabezpečiť, v rámci svojich právomocí, úplnú nezávislosť a nestrannosť vyšetrovania tohto zločinu, ako aj všetkých súvisiacich trestných činov.

Skonštatovali, že sloboda prejavu a sloboda tlače majú na Slovensku vysokú úroveň a že je v životnom záujme našej demokratickej krajiny tieto hodnoty udržať a chrániť.

Vyjadrili rešpekt k dnes pripravovaným verejným zhromaždeniam a vieru, že účastníci týchto zhromaždení budú mať záujem realizovať základné ústavné právo pokojne sa zhromažďovať.

Zobrali na vedomie informácie o bezpečnostných rizikách spojených s dnešnými zhromaždeniami, najmä o vysoko pravdepodobných pokusoch zneužiť pokojné občianske zhromaždenia na násilné podujatia.

Požiadali všetky relevantné bezpečnostné zložky, aby vyvinuli maximálne úsilie na ochranu pokojných zhromaždení a na predchádzanie násilnostiam.

12:15 Príchod Andreja Kisku na stretnutie:

12:10 Príchod Andreja Danka a Roberta Fica:

11:55 Podľa premiéra je to mimoriadne vážná situácia, na ktorú musela bezpečnostná rada bezprostredne reagovať. Hovorí o veľkej pravdepodobnosti útoku na vládne budovy.

Robert Fico na Bezpečnostnej rade - Foto: SITA/Diana Černáková

11:52 Fico tvrdí, že pred Úradom vlády zachytili prvé kopy kamenných kociek. Zároveň ukazuje aj fotografie, momentálne vraj prechádzajú zábery z kamier.

11:50 „Prešli sme všetky informácie, ktoré sa týkajú ministra vnútra, SIS, väzníc. Ide nám o to, aby sme tým, ktorí sa chcú pokojne zhromažďovať, tento priestor dali," odkazuje premiér po Bezpečnostnej rade.

11:45 Na Bezpečnostnej rade bol podľa Denníka N premiér Robert Fico, minister vnútra Robert Kaliňák, policajný prezident Tibor Gašpar, šéf SIS Anton Šafárik, šéf NBÚ Jozef Magala či ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

11:35 Tibor Gašpar informuje o záveroch zo stretnutia s poslancami parlamentu EÚ.

11:20 Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zostáva na svojom poste. Vyjadrenia Fica týkajúce sa miliardára Georgea Sorosa komentovať nechcel. „Dôverujem, že sme vyspelou krajinou a že sa vieme dopracovať k štandardnému fungovaniu," povedal na brífingu.

11:15 V austrálskom Sydney sa už pochodovalo.

11:10 Prezident príde na stretnutie. Toto je dokument, ktorý navrhuje podpísať.

Spoločné vyhlásenie - Foto: FB / Správy RTVS

11:05 Organizátori vyzývajú na pokojný priebeh protestu. „Ak by boli ľudia svedkami provokácií, prosíme ich, aby sa do nich nezapájali, ale ihneď sa obrátili na organizátorov, alebo políciu. Polícia poskytuju organizátorom úplnú súčinnosť a pomoc. Prosíme ľudí, ktorí prídu na zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby si priniesli kľúče, ktorými budeme spolu štrngať," napísali.

10:50 Ďalší nespokojný poslanec v koalícii. Martin Fedor (klub Most-Híd) si nevie predstaviť zotrvanie v koalícii, ak nebude zmena na poste ministra vnútra. Bez splnenia tejto požiadavky, na ktorej trvá Most-Híd, si nevie predstaviť pokračovanie funkčnej vlády.

10:35 Odkaz Veroniky Remišovej (OĽaNO). „Robert Fico sa zákerne snaží zhromaždenia vykresliť ako pokus o násilný prevrat a jeho propaganda zneužije aj najmenšie zaváhanie. Samozrejme to nie je pravda, akékoľvek zmeny sa musia robiť iba podľa ústavy, o zmenách vlády rozhoduje premiér alebo parlament. Nedajme prípadným provokatérom šancu a dodržujme pokyny usporiadateľov a polície, vážme si ich prácu," napísala na Facebooku.

10:20 Mama zavraždenej Martiny Kušnírovej predstúpi pred verejnosť.

10:00 Slováci dnes opäť vyjdú do ulíc: ZOZNAM miest, najväčšie zhromaždenia od revolúcie.

Včera pribudli ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi ďalšie starosti. Prokurátor Vasiľ Špirko z Úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku totiž prelomil mlčanie a prehovoril o viacerých závažných témach. Podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Roberta Kaliňáka a na policajných funkcionárov pre zločin sabotáže. Kaliňák považuje Špirkove obvinenia za absurdné.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku.