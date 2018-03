Kaliňák verzus Nicholsonová: Emotívna diskusia zahnala ministra do kúta, politická mŕtvola a hanba

Na jednoznačnú výzvu, ktorú sformuloval Most-Híd a jeho líder Béla Bugár v súvislosti s funkciou ministra vnútra, strana Smer-SD jednoznačne odpovie, a to v čase, ktorý zadefinovala strana Most-Híd. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zároveň zopakoval, že pre neho je teraz najdôležitejšie, aby sa vyšetrila dvojnásobná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

"Čo nás zaujíma je, aby boli vrahovia a prípadní objednávatelia postavení pred spravodlivosť," povedal v relácii Kaliňák a vetu niekoľkokrát zopakoval.

Nicholsonová trvala na tom, že odstránenie Kaliňáka a Gašpara je nevyhnutné. "Celé Slovensko čítalo článok Jána Kuciaka. Tam sme sa dozvedeli, ako veľmi je strana Smer prerastená s talianskou mafiou. Vyšetrenie tej vraždy nie je naviazané na funkciu ministra vnútra a už vôbec nie na jeho osobu, naopak jeho osoba je prakážkou vo vyšetrovaní, preto je dôležité, aby odišiel," povedala a dodala: "Neverí vám matka zavraždenej, opozícia ani koaličný partner. Všetci hovoria, že treba priviesť zahraničný tím." Na to Kaliňák reagoval otázkou: "Myslíte si, že to so mnou unič nerobí? Opozícia a pani Nicholsonová mi nedôverujú už vyše desať rokov, moju hlavu žiada každý mesiac. Robíme všetko preto, aby sa prípad vyšetril, ja do vyšetrovania nezasahujem."

Slovensko sa mení

Podľa Nicholsonovej, Smer po desiatich rokoch vytvoril zo Slovenska krajinu, kde zavraždili novnára a jeho priateľku. "Odborníkov z každého kúta sveta musíme volať preto, lebo spoločnosť nemá dôveru v našu políciu. Dnes prenikli na svetlo ďalšie informácie, ktoré priniesli aktuality.sk, že jedným z prvých mien na mieste vraždy bol Róbert Krajmer, šéf protikorupčnej jednotky," povedala. Kaliňák sa bránil, že Krajmer je odbornik, ktorý so svojím tímom na taliansku skupinu podal návrh na obžalobu a prišiel na korupčné prepojenia. Podľa neho je spolupráca s medzinárodným tímom tak štandardné ako naše členstvo v EÚ.

Oponentka v diskusii si, naopak, myslí, že práve Kaliňák je prekážkou dôsledného, nezávislého vyšetrenia celého prípadu. Rovnako tak prezident Policajného zboru (PZ) Tibor Gašpar. Podľa Ďuriš Nicholsonovej mal Gašpar zamedziť informovaniu z miesta činu, tak ako sa to deje štandardným spôsobom. "Je to overená informácia od jedného z viceprezidentov PZ," povedala opozičná poslankyňa.

Kaliňák tieto obvinenia dôrazne poprel. Rovnako tak podozrenia Ďuriš Nicholsonovej, ktoré sa týkali prítomnosti šéfa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera na mieste činu, hoci prípad nespadá pod jeho pôsobnosť. "Bol tam zametať stopy?" pýtala sa ministra. Ten označil jej slová za absurdné. "Urážate ľudí, ktorí na rozdiel od vás niečo pre krajinu urobili,“ odpovedal jej minister, pričom poukázal na to, že práve Krajmer sa venoval vyšetrovaniu podvodov talianskych podnikateľov na východe a podal aj návrh na ich obžalobu.

Nicholsnová opakove poukázala na to, že Slovensko sa mení. Kaliňák pripustil, že jeho post je bezvýznamný v porovnaní so smrťou dvoch ľudí. "Keby som mohol vymeniť stoličku za ich životy, spravil by som to," povedal. "Robert Kaliňák je desať rokov zodpovedný za bezpečnosť štátu. On a Fico spravili z tejto krajiny miesto, kde zavraždili novinára. Pokiaľ zotrvá vo funkcii, aj keby došlo k vyriešeniu dvojnásobnej vraždy, nedôvera je taká silná, že verejnosť by neverila, že našli správneho páchateľa," uviedla Nicholsonová s tým, že ani nešťastná mama nebohej Martiny Kušnírovej polícii neverí a žiada vyšetrenie vraždy zahraničnými orgánmi.

Kaliňákov protiútok a reakcia SaS

Kaliňák sa nedal a prišiel protiútok: "Vysvetlite mi prečo, keď ste boli vo vláde, ste vyplatili Vadalovcom viac ako osem miliónov na vratkách DPH? Ak si dobre pamätám, pani Trošková s jedným z nich chodila. Našiel si inú a oženil sa. Bolo to presne v čase, ked Saska vyplatila Vadalovcom desat miliónov. Vyplatenie týchto peňazí pani Nicholsonovou a Sulíkom teraz znamená, že odídu z politiky po tejto relacii, nie?" Tejto téme sa ďalej nevenovali, Nicholsonová nereagovala.

Kaliňák naznačil, že za slovami Ďuriš Nicholsonovej i správaním sa SaS môže byť snaha zbaviť sa podozrenia z pomoci podozrivým talianskym podnikateľom na východnom Slovensku. Vadalovcom mali podľa Kaliňáka počas obdobia SaS vo vláde vyplatiť na eurofondoch a vratkách DPH okolo desať miliónov eur. "Nechcete pozametať stopy a odpútať pozornosť od vlastných chýb?" pýtal sa Kaliňák.

Po skončení relácie sa vyjadrila hovorkyňa SaS: "Strana Sloboda a Solidarita považuje obvinenia Roberta Kaliňáka z vyplatenia akýchsi ´vratiek na DPH talianskej mafii´ za bohapusté klamstvo. Šíri ho politik, ktorý je súčasťou organizovaného zločinu na Slovensku a ktorý už nie je ničím iným, len politickou mŕtvolou," uviedla Katarína Svrčeková, vedúca Komunikačného oddelenia a hovorkyňa.

Veľká párty

"Týchto vašich desať rokov bola pre vás jedna veľká párty, ale toto je lajna. Pán Kaliňák, toto je koniec. Vy ste skončili. Vy ste súčasťou organizovaného zločinu, pán Kaliňák. Vy tu nie ste pre to, aby ste vyšetrovali, ale aby ste zahladzovali. Vy ste skončili, ak vám to nepoviem ja, povedia vám to ľudia vonku. Toto je hanba. Ja sa hanbím za vás aj za Roberta Fica. Toto je medzinárodná blamáž. Toto je za hranicami Sloenska," povedala v zápale Nicholsonová. V emotívnom závere relácie Kaliňák zopakoval, že trvá na adekvátom vyšetrení prípadu dvojnásobnej vraždy.

Reakcia prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara k Nicholsonovej slovám

Nehorázne klamstvá p. Ďuriš Nicholsonovej, ktoré odzneli v dnešnej relácii na RTVS považuje prezident Policajného zboru za politický hyenizmus a dôrazne sa voči nim ohradzuje. Žiadny príkaz neinformovať viceprezidentov Policajného zboru, v prípade dvojnásobnej vraždy nevydal a tvrdenia pani poslankyne sú absolútne nepravdivé a majú za cieľ opäť len zavádzať verejnosť.

Sú v rade mnohých klamstiev z ostatných dní o činnosti polície na tomto prípade, ktorých cieľom je vyvolať nedôveru v činnosť polície, pošpiniť osobu prezidenta Policajného zboru, ako aj zatiahnuť osobu prezidenta Policajného zboru do politického súboja. Uviedli z Komunikačného oddelenia PPZ.

Zmyslom vzniku Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (ďalej len NAKA P PZ) bolo zlepšiť vymieňanie si informácií medzi špecializovanými zložkami v súvislosti s trestnými činmi, ktoré vyšetruje NAKA P PZ. Aj v súčasnosti pracujú na prípade všetky národné jednotky NAKA P PZ.

Riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky NAKA P PZ (ďalej len NPKJ NAKA P PZ) bol na mieste udalosti približne 10 hodín od oznámenia s cieľom zisťovať, či pri obhliadke miesta činu neboli zistené informácie, ktoré môžu mať súvis s činnosťou resp. s prípadmi, ktoré vyšetruje NPKJ NAKA P PZ. Riaditeľ NPKJ NAKA P PZ vôbec nebol na mieste činu (v dome) a odmietame opäť zavádzajúce tvrdenia o účelovosti jeho prítomnosti z iného než služobného dôvodu, dodáva Prezídium Policajného zboru.

