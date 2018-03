Maximálne nechutné: Kotlebovci označili vraždu novinára za popravu medzinárodného zločinca

Po tragickej udalosti, o ktorej sa Slovensko a celý svet dozvedeli v pondelok, sa začali k vražde Jána Kuciaka a jeho priateľky masovo vyjadrovať domáce i svetové médiá, politici, organizácie a mnohí ďalší. Na facebookovej stránke Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - Bratislavský kraj sa objavila v komentároch doslova šokujúca reakcia na dvojnásobnú úkladnú vraždu.

Kuciak bol biely kôň "sorosoidných fondov"

"Stále čakám na vyjadrenie ĽSNS k vražde mladých ľudí, ktorá sa, žiaľ, stala. Vyjadrili sa už pomaly všetci, len vy nie. Pýtam sa, prečo? Ďakujem za odpoveď," napísal komentár jeden z užívateľov. Na túto výzvu strana reagovala. "V podstate bol popravený medzinárodný zločinec, ktorý sa nabúral do osobných údajov, mailov a osobných bankových účtov, ktoré sú chránené zákonom," písalo sa v úvode komentáru.

"Pochopte, že Kucia bol len biely kôň sorosoidných rozvratných fondov. Je aj video, ako bol uvedený do spoločnosti na CIA informačné toky. Robil lustráciu mailov, do ktorých sa nabúrala CIA a ktoré mu dodala CIA na dehonestáciu vybratých osôb," píše sa ďalej vo vyjadrení, podľa ktorého je každý novinár nájomný žoldnier zamestnaný v imperialistických vydavateľstvách. "Slúži na dehonestáciu protivníkov, čo dokazuje aj skutočnosť, že mediálna prestitúcia vôbec neinformuje o politickom procese, ktorý práve prebieha s poslancom Mazurekom."

Uhrík okamžite reagoval - toto nie je oficiálne stanovisko!

Podpredseda strany ĽS NS Milan Uhrík zareagoval hneď potom, ako sa začalo riešiť kontroverzné vyjadrenie strany. Svoj komentár napísal k príspevku na stránke Zomri, ktorá si príspevok ihneď všimla rovnako, ako mnoho ďalších. "To je bullshit odniekiaľ z FB a nie oficiálne vyjadrenie ĽS Naše Slovensko."

Falošného admina nemáme zatiaľ pod kontrolou

Podľa Uhríka status uvedený na danej facebookovej stránke v žiadnom prípade nie je stanovisko ĽS Naše Slovensko, ani jej Bratislavského krajského klubu. "Ide zrejme o výplod administrátora danej facebookovej stránky, ktorú, žiaľ, momentálne nemáme pod kontrolou. Snažíme sa zistiť, kto je za tento incident zodpovedný," napísal pre Topky Uhrík s tým, že určite nejde o oficiálne stanovisko strany k tragickej vražde.

"Predstavitelia ĽS Naše Slovensko (vrátane Mariana Kotlebu) odsúdili popravu novinára Kuciaka už počas pondelkového protestu pred súdom s Milanom Mazurekom. Na proteste sme to niekoľkokrát označili za popravu a nástup mafiánskeho štátu. Čiže ešte predtým, ako bol publikovaný ten facebookový status na sociálnej sieti," uviedol podpredseda strany. Za kontroverzný status sa však strana neospravedlnila.

Oficiálne stanovisko strany

Strana preto zverejnila oficiálne stanovisko. "V pondelok, počas protestu pred súdom s Milanom Mazurekom, sme sa dozvedeli o vražde novinára Jána Kuciaka, ktorý sa venoval odhaľovaniu rôznych podvodov. Zavraždená bola aj jeho priateľka," napísal Uhrík. "Hoci si o morálke niektorých novinárov nerobíme veľké ilúzie a v ĽS Naše Slovensko sami veľmi negatívne pociťujeme, ako neobjektívne aj o nás píšu, takéto úkladné vraždy treba vždy jednoznačne odsúdiť a vrahov tvrdo potrestať. Vraždenie sa nedá ospravedlniť. Ani v prípade novinára, ani v prípade vraždy bežného občana," uviedol pre Topky. Zároveň dodal, že je potrebné odsúdiť aj policajnú raziu u šéfredaktora Zem a Vek Tibora Rostasa.

"Vzniknutou situáciou sa budeme dnes zaoberať na predsedníctve strany, pretože rôznych neoficiálnych stránok s naším logom je už na sociálnych sieťach veľa a je neakceptovateľné, aby niekto hoci aj na sympatizantských FB stránkach publikoval vyjadrenia, ktoré sú v priamom rozpore s predošlými vyhláseniami oficiálnych predstaviteľov strany," dodal pre Topky Uhrík.

Oficiálne vyjadrenie Mariána Kotlebu

"ĽS Naše Slovensko maximálnym spôsobom odsudzuje vraždu mladého novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Zároveň však uvádzame, že pre nás má život každého človeka rovnakú hodnotu. Rovnakú hodnotu má pre nás život mladého novinára aj život napr. slušného dôchodcu z východného Slovenska. Ak by sa vláda a polícia viac venovala ochrane všetkých slušných ľudí na Slovensku, tak by sa ani táto brutálna vražda možno nemusela stať. Dvaja zavraždení ľudia je príliš silné memento na to, aby to bolo politicky zneužívané. Takéto zneužívanie absolútne odsudzujeme a ĽS Naše Slovensko sa nikdy nepripojí k tým, ktorí si chcú na hroboch nevinných ľudí budovať svoju politickú kariéru," povedal Marián Kotleba.

Je to za hranicou slušnosti, mali by sa k tomu vyjadriť psychiatri

Na názor sme sa opýtali aj politológa Radoslava Štefančíka. "Takéto výroky sa ťažko komentujú, pretože stoja za akoukoľvek hranicou slušnosti. Srší z neho nenávisť a potieranie najdôležitejších demokratických pilierov nášho politického systému," napísal pre Topky. "Tento status, bez ohľadu na to, či je alebo nie je potvrdený straníckou centrálou, potvrdzuje tézu, že v prípade ĽSNS ide o pravicovo-extrémistický subjekt, ktorého pracovnou metódou, ak by sa dostali k moci, by bolo používanie represálií voči inak uvažujúcim občanom, resp. rýchle nastolenie totalitného režimu."

Svoje frustrácie si tak extrémisti zatiaľ podľa Štefančíka ventilujú iba prostredníctvom takýchto prízemným výrokov. "V každom prípade by sa však k podobným statusom mali vyjadrovať aj odborníci z oblasti klinickej psychiatrie," dodal Štefančík.