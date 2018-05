Nebudete veriť vlastným očiam: Čože? Pozrite sa, ako vyzerala slávna Cher pred plastikami!

LOS ANGELES - Spoznali by ste ju? Speváčka, herečka, hudobná producentka, režisérka, hudobníčka a filantropka. Tým všetkým je dnešná oslávenkyňa - legendárna Cher, ktorá slávi 72. narodeniny. Pri pohľade na ňu to znie priam neuveriteľne. Nečudo! Vďaka plastickým operáciám sa jej podarilo oklamať čas. Viete ale, ako vyzerala pred tým, než si prvýkrát ľahla pod nôž?

Cherilyn Sarkisian, známa po celom svete skôr ako Cher, sa narodila 20. mája 1946 v Kalifornii, vo výťahu. Jej rodičia mali indiánskych predkov, čomu vďačí za svoj exotický vzhľad. Otec bol kamionista, mal problém s drogami a gamblerstvom. Mama sa s ním rozviedla, keď mala Cher len 10 mesiacov. V priebehu života mala smolu na chlapov a problémy s peniazmi. Svoju dnes už slávnu dcéru dokonca musela na istý čas odložiť do sirotinca.

Keď mala Cher 16 rokov, nechala školu a vybrala sa do Los Angeles splniť si svoj sen, že bude slávnou. Popri lekciách herectva si zarábala tancom v nočných kluboch. Písal sa rok 1962, keď v jednom z barov stretla svojho osudového muža menom Sonny Bono.

Takto vyzerala slávna Cher, keď mala sladkých 19 rokov.

Ich kamarátstvo časom prerástlo do lásky. Cher a Sonny si svoje neoficiálne "áno" povedali dva roky po zoznámení. Netrvalo dlho a vytvorili aj umelecký dvojicu, ktorá nielen s hitom I Got You Babe zožala obrovský úspech.

Sonny a Cher

Nie všetko, čoho sa táto dvojica chytila, vyšlo na výbornú. S viacerými neúspechmi upadal aj ich vzťah. Sonny svoju ženu podvádzal. Aj napriek tomu mu v roku 1969 porodila dcéru Chastity a rozhodli sa oficiálne zosobášiť. Za zmienku stojí, že v tom čase mali aj v televízii vlastnú šou. V roku 1972 sa problémy do ich vzťahu vrátili a o tri roky neskôr ich súd rozviedol.

Speváčka Cher ako 27-ročná.

Len štyri dni po rozvode sa tmavovláska opäť vydala. A to za rockového hudobníka Gregga Allmana, ktorému porodila syna Elijaha Blue. Ani toto manželstvo však nevydržalo a prišiel rozvod. Meno slávnej speváčky je spájané s viacerými slávnymi mužmi. Jej čaru podľahli napríklad aj herci Val Kilmer a Tom Cruise.

Okrem milostných románikov má Cher na konte množstvo úspechov a prestížnych ocenení. Jednak ako herečka, ale tiež ako speváčka. Verejnosťou býva často označovaná ako Bohyňa popu. A treba dodať, že svoj veľký životný sen si rozhodne splnila. Jej meno je totiž v súčasnosti neznáme asi len málokomu...