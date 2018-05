Ďurovčík je šťastný z úspechu nového diela: Diváci reagovali úžasne, som dojatý

„Super, bola to Sodoma a Gomora. To, ako diváci reagovali je úžasné, som dojatý, šťastný. Je to muzikál pre deti a keď decká takto reagujú, lebo videl som aj predstavenia, z ktorých odchádzajú, tak to je presne to, čo to má byť,“ uviedol v rozhovore.

Všetko podľa neho napokon vyšlo tak, ako malo. „Tie predstavenia boli také, aké som ich chcel... V prvom rade sme pracovali s fantastickou predlohou, tí múdri ľudia, pán Kovář s pánom Guldanom (autori televízneho seriálu pre deti Bambuľkine dobrodružstvá z roku 1982, pozn. red.) tú prvotnú verziu napísali krásne, z toho sa dobre tvoril muzikál. A myslím tiež, že sme na Slovensko priviedli ďalších nesmierne talentovaných ľudí. Tie Bambuľky totiž hodinu a pol nezlezú z javiska...,“ poznamenal režisér, ktorý má na konte predstavenia ako Neberte nám princeznú, Janko Hraško, Šľahačková princezná, Oliver a ďalšie.

Úlohy Bambuľky sa v troch po sebe nasledujúcich predstaveniach postupne zhostili Lima Eliá Prágerová, Vanessa Ostrochovská a Sára Súchovská. Dievčatá si vystúpenia takisto poriadne užili. „Cítim sa dosť dobre, som spokojná s tým, že som to odohrala, veľmi sa teším,“ podelila sa o svoje dojmy Prágerová. „Videla som aj ten seriál a veľmi sa mi páčil, ja som tiež taká ako Bambuľka, že si niekedy robím, čo chcem,“ zasmiala sa.

Dobrý pocit z prvých predstavení má aj muzikálový Dedo Jozef, herec Štefan Kožka. „Je to cieľová rovinka, dúfam, že bola úspešná. Keď sme neurobili rekord, aspoň sme dobehli,“ povedal. Obľúbený herec nemal dosiaľ s muzikálom pre deti žiadnu skúsenosť.

„Náročné na tom bolo, že si dievčatá museli zvyknúť na robotu, na ktorú sme my dospeláci zvyknutí. To sústredenie sa na prácu sa im niekedy až tak nedarilo. Oni sú decká, chcú sa hrať a pozornosť si udržia tak trištvrte hodiny, maximálne hodinu. Potom skúšate a oni sa hojdajú na hojdačke a majú vás absolútne v paži,“ priblížil Kožka, ktorý sa však sám vďaka práci na muzikáli opäť vrátil do svojich detských rokov, keď bol chlapcom, a v neposlednom rade si zlepšil aj kondičku.

„Je to predsa len hodina a pol skákania, deti veľa vydržia... No a ja som sa spolu s nimi zas vrátil k tomu dieťaťu vo mne. Niekedy už mám pocit, že zas začnem nosiť plienky,“ uzavrel so smiechom.