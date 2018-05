Legendárna Bohdalová (87): Myslí na najhoršie... Takto si želá zomrieť

PRAHA - Známa česká herečka Jiřina Bohdalová dnes oslavuje 87. narodeniny. Hoci diváci by si priali, aby bola nesmrteľná, ona sama si uvedomuje, že to nie je možné. Dokonca prezradila, ako by si želala umrieť.

Jiřina Bohdalová je žena mnohých tvárí. Divákom za desiatky rokov ukázala svoju komickú aj vážnu stránku, pred kamerami vyzerala zvodne i prísne, ukázala sa s hnedými, blond i ryšavými vlasmi, dokonca aj šedivými ešte v čase, keď na to ani nemala vek.

Ako v roku 2016 prezradila pre magazín Reflex, týmto si splnila všetky sny a na herecké výzvy už nečaká. „Ja som si prakticky splnila všetky postavy, všetky od prostitútok po kráľovné, vážne, veselé, kompletne všetky. V tom som mala obrovské životné šťastie,” povedala redaktorovi Borisovi Pršovi.

Jiřina Bohdalová sa narodila 3. mája 1931 a už odmalička mala blízko k herectvu vďaka mame, ktorá pôsobila v ochotníckom súbore. Už ako šesťročná debutovala v nemom filme Pižla a Žižla na cestách. Divadelnú kariéru začínala po boku Jana Wericha, ako skvelá komička sa ukázala v rôznych televíznych programoch v trojici s Vladimírom Dvořákom a Vladimírom Menšíkom. Jej hlas je známy z mnohých rozprávok.

Filmov má na svojom konte naozaj požehnane, ona sama je pravdepodobne najviac hrdá na svoj výkon v snímke Ucho. Ako sa totiž vyjadrila, jediné, čo v živote ľutuje, je to, že jej rodičia ho nevideli. Tu sa pred kamerami stretla s Radkom Brzbohatým, s ktorým už predtým čo-to natočila a nakoniec sa zamilovali aj vzali. Manželstvo im vydržalo 12 rokov, kým sa Brzobohatý nezahľadel do Hany Gregorovej.

Bohdalová sa už potom nikdy nevydala. Z prvého manželstva s Břetislavom Stašom má dcéru Simonu, tiež známu herečku.

Ako sa Jiřina vyjadrila pre český Top Star, želá si umrieť pri práci. „Priala by som si, aby som bola zdravá a mohla takto dožiť a trebárs rozprávať, rozprávať a zrazu sa zosypať.“ Herečka by podľa vlastných slov chcela dožiť svoje záverečné momenty pred milovaným publikom na divadelných doskách. „Aby ľudia povedali: Hergot, nedopovedala to! Tak takto by som si predstavovala svoj koniec,“ povedala Bohdalová.