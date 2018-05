Herečka z filmu Strážcovia Galaxie na Hollywoodskom chodníku slávy: Obdivné slová od slávnej kolegyne!

Okrem nich sa na odhalení hviezdy zúčastnili aj herečkina matka, stará mama a sestry. Zagratulovať jej prišli tiež filmár James Cameron a herečka Mila Kunis s manželom Ashtonom Kutcherom.

"Obdivujem ťa ako osobnosť, manželku, sestru, matku, podnikateľku a herečku. Zatiaľ čo svet ťa pozná podľa tvojich postáv, ja mám tú česť poznať pracujúcu matku v zákulisí," povedala počas svojho príhovoru Kunis a Cameron nadviazal s tým, že pre Saldanu je podľa neho zo všetkých jej úloh najdôležitejšie rodičovstvo. "Zoe najviac zo všetkého záleží na tom, že je matkou. Nejakým spôsobom dokáže robiť všetky tieto úžasné veci a zároveň byť mamou trom chlapcom. Ako som povedal, je živel," uviedol.

Saldana vo svojej reči poďakovala manželovi. "Si moje všetko. Každý deň mi pripomínaš, aby som si vážila životnú cestu. Držím sa vďaka tebe pri zemi a pomáhaš mi spomaliť, keď si potrebujem oddýchnuť. Si hlas v mojom srdci, ktorý mi neustále hovorí, aby som zlepšovala svoj život, milovala, čo robím a robila, čo milujem. Takže ti ďakujem, Vieš ale, čo ma najviac nadchýna vždy, keď sa zobudím? Tie tri majstrovské diela, ktoré sme vytvorili: Zen, Cy a Bowie," vyznala sa.

Zoe Saldana je známa najmä ako Neytiri zo snímky Avatar (2009), Uhura z filmov Star Trek (2009), Star Trek: Do temnoty (2013) a Star Trek: Do neznáma (2016) a tiež Gamora z marveloviek Strážcovia Galaxie (2014), Strážcovia Galaxie 2 (2017) a Avengers: Nekonečná vojna (2018). Diváci ju mohli vidieť aj v snímkach ako Tanec s vášňou (2000), Skusni to! (2001), Crossroads (2002), Piráti Karibiku: Prekliatie Čiernej perly (2003), Terminál (2004), Útočisko (2004), Hádaj, kto príde (2005), Po sexe (2007), Uhol pohľadu (2008), Colombiana (2011), The Words (2012), Pod rúškom noci (2016) či Nina (2016).