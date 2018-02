Britský minister v tom má jasno: Zverejnenie návrhu prechodných opatrení bolo nemúdre

Európska komisia (EK) zverejnila návrh znenia prechodných opatrení, ktoré bude potrebné zahrnúť do dohody o brexite po tom, ako Spojené kráľovstvo prejavilo záujem zostať aj po vystúpení z EÚ dočasne členom jednotného trhu EÚ a colnej únie.

Komisia vo svojom návrhu naznačila aj možné sankcie v prípade "nečestnej hry" Londýna počas prechodného obdobia v rokoch 2019-2020. Ako uviedla Sky News, pri tomto prvom väčšom nedorozumení v súvislosti s ďalšou fázou rokovaní o brexite sa Davis sťažoval, že Eurokomisia návrh opatrení nezverejnila "v dobrej viere".

Povedal, že rozhovory mali predstavovať "budovanie mostov", ale namiesto toho Brusel prišiel s "politickým dokumentom", ktorý má za cieľ niečo iné. V návrhu dokumentu EK sa ako možnosť sankcií uvádza mechanizmus pozastavenia určitých výhod pre Spojené kráľovstvo vyplývajúcich z jeho účasti na jednotnom trhu EÚ. V praxi to za istých okolností znamená zavedenie colných sadzieb v období pred decembrom 2020. Dátum vystúpenia Británie z EÚ bol stanovený na 29. marca 2019, prechodné obdobie by malo trvať do konca roku 2020.