Slováci vyvinuli vozidlo pre francúzsku políciu: VIDEO Určené je aj na protiteroristické akcie

BRATISLAVA - V Trenčíne predstavili v rámci Defense and security day najnovšiu techniku v oblasti obranného priemyslu. Zaujala najmä novinka s názvom TITUS (Tactical Infantry Transport and Utility System). Špeciálne obrnené vozidlo 6x6 vyvinuli v spolupráci so slovenským holdingom MSM GROUP spoločnosti TATRA a NEXTER.