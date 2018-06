Jakub má srdce bojovníka: FOTO Narodil sa s detskou mozgovou obrnou, dnes chodí kilometre pešo

Jakub Bakeš (19) z obce Ždiar sa narodil predčasne, pričom mu bola diagnostikovaná detská mozgová obrna. Do svojich 16 rokov vôbec nechodil. No po tom, čo absolvoval tri ťažké operácie nôh, dnes dokáže prejsť až 10 kilometrov pomocou trojbodových barličiek. Pred rokom sa dokonca naučil aj plávať.

Jakub Bakeš (19)

Sen o lyžovačke s bratom

Jakub sníva, že v zime si so svojím bratom, ktorý mu je veľkou oporou i vzorom, zalyžuje. „Mám motiváciu u brata, ktorý lyžuje a ja nemám v zime veľa možností športovať. Skúšal som monoski, ktoré sme si požičali, ale len párkrát, lebo je to finančne veľmi náročné a celkom ma to baví a zaujíma. Veľmi by som chcel lyžovať aj ja,“ prezradil Jakub s tým, že práve preto si vysníval monoski.

Jakub s rodinou na bratovej svadbe.

Projekt Nezastaviteľní pomôže 21 ľuďom zo Slovenska a Česka vrátiť sa k aktívnemu životnému štýlu

Úspešný projekt Nezastaviteľní, ktorého ambasádorom je Bekim Aziri, si vybral aj 19-ročného Jakuba Bakeša. Projekt pod záštitou značky Birell už 5 rokov pomáha tým, s ktorými sa osud nemaznal. Tento rok sa bude snažiť pomôcť 21 ľuďom zo Slovenska a Česka. Zmyslom projektu Nezastaviteľní je motivovať zdravých ľudí k tomu, aby športovali, a tým pomohli hendikepovaným. „Majú športový talent a chuť biť sa s osudom. Cením si ich, pretože chcú žiť naplno, aj keď im život napísal ťažký príbeh. Ale handicap ich nezastaví. Spoločne sme Nezastaviteľní,“ povedal Bekim.

Hlavným cieľom projektu je motivovať ľudí k športu

Celý projekt funguje na jednoduchom princípe. Motivuje zdravých ľudí, aby športovali, a tým pomohli hendikepovaným. Tak ako každý ročník, aj v tom piatom bude putovať špeciálna Birell brána po turisticky exponovaných miestach v Česku i na Slovensku. Za každú osobu, ktorá pod ňou prejde či prebehne, dá Birell na účet Nezastaviteľných 0,20 eura. Ľudia môžu prispieť aj cez Nadáciu Pontis, ktorá spolupracuje s Nezastaviteľnými.

„Najčastejším tohtoročným prianím sú handbike a elektrobicykle. Nezastaviteľným ale k pravidelným športovým aktivitám pomôžu aj goalballové lopty, športové vozíky na rugby, či pingpongový stôl. Je skvelé vidieť, že ľudia sa chcú hýbať a žiť aktívne aj napriek svojmu hendikepu, a to v každom veku. Najmladší finalista tohtoročných nezastaviteľných má 19 rokov a najstarší 54,“ povedal o tohtoročných Nezastaviteľných jeden z najúspešnejších českých paraolympionikov a ambasádor projektu Jiří Ježek.

Z ďalších špeciálnych športových potrieb projekt tento rok rozdá aj monoski, mestský bicykel holandského typu a skibob s 3 lyžami. Tohtoroční Nezastaviteľní sú najmä ľudia na vozíčku, s vrodenými vadami, nevidiaci, či ľudia, ktorí prišli o končatiny v dôsledku úrazu alebo vážnej choroby.

„Nezastaviteľní sú dôkazom odhodlania aj ochoty pomáhať. Veď len vlani sa do projektu zapojilo viac ako 200-tisíc ľudí, ktorí pomohli Nezastaviteľným získať športové vybavenie za 51 237 eur. Svojou aktivitou prispeli k tomu, aby mohli športovať a žiť aktívne aj tí, ktorí musia navyše prekonať aj nejaký hendikep. Teším sa, že tento rok bude záujem ešte väčší," uviedla marketingová manažérka značky Birell Veronika Hořáková.

Zoznam miest, kedy a kde bude umiestnená Birell brána

Birell brána sa objaví na šiestich miestach na Slovensku. Prvá brána sa bude nachádzať na ceste smerom k vodopádom a mostíkom priamo na Štrbskom plese pri turistickej ceste, a to 14. a 15. júla. V Košiciach bude brána na Jenisejskej ulici na sídlisku Nad Jazerom na cyklotrase presne 21. a 22. júla. Ďalšiu bránu nájdete 28. a 29. júla na Zemplínskej Šírave pri jazere a pri vstupe na bazény. Na pláži Slnečných jazier blízko železničnej stanice Senec bude brána 4. a 5. augusta. Posledná tohtoročná Birell bude v dňoch od 7. do 8. augusta stáť pri plážovom ihrisku na vodnom diele v Žiline.

Projekt Nezastaviteľní už pomohol 38 hendikepovaným ľuďom na Slovensku a v Česku, ktorí sa vďaka špeciálnym športovým pomôckam v hodnote cca 135-tisíc eur mohli vrátiť k aktívnemu štýlu života. Počas uplynulých štyroch ročníkov sa do projektu zapojili už státisíce ľudí, ktorí pomohli.