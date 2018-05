VIDEO Riskoval život, aby zachránil dieťa: Hrdinský čin imigranta nezostal bez odozvy

Videonahrávka toho, ako sa Mamoudou Gassama rýchlo vyšplhal až k dieťaťu pred zrakom vyľakaných ľudí sledujúcich záchranu, sa rýchlo rozšírila na sociálnych médiách. Ľudia označili 22-ročného muža za skutočného "pavúčieho muža", informovali agentúra Reuters a televízia BBC.

Gassamu dokonca pozvali do Elyzejského paláca na stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v pondelok dopoludnia, uviedol predstaviteľ prezidentskej kancelárie. Hidalgová na sociálnej sieti napísala, že s Gassamom hovorila telefonicky, aby mu poďakovala. Mladý muž jej povedal, že prišiel do Francúzska z Mali pred niekoľkými mesiacmi a želá si v krajine zostať.

Dramatická situácia sa odohrala v sobotu večer na ulici v severnej časti francúzskej metropoly. Miestni predstavitelia podľa médií uviedli, že rodičia dieťaťa neboli v tom čase doma. Otca už vypočuli policajti pre podozrenie, že ho nechal bez dozoru, matka bola zjavne mimo Paríža.

Noviny Le Parisien informovali, že Gassama kráčal okolo, keď videl ľudí zhromaždených pred budovou, a nezaváhal. "Urobil som to, pretože to bolo dieťa," citoval ho denník. "Liezol som... Vďakabohu som ho zachránil."

