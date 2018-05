Žena (48) týždeň nosila v kabelke kus papiera: Potom zistila, že jej neuveriteľne zmenil život

Štyridsaťosemročná Donna chodí so svojím manželom Davidom každý piatok do miestnej krčmy vo Windsore a cestou tam si vždy kúpi los. Urobila tak aj pred pár týždňami. No potom na žreb akosi pozabudla a celý týždeň ho nosila v taške. Uplynulú sobotu jej povedal predavač v obchode, kde tikety kupuje, aby kontaktovala spoločnosť Camelot, pretože predajňa nemôže vyplácať výhry vyššie ako 500 libier. Až vtedy si žena uvedomila, že sa zrejme stala výherkyňou poriadne mastnej sumy. Skontrolovala preto na internete výherné čísla a zistila, že vyhrala dva milióny. V skutočnosti však vyhrali oveľa viac.

"Zavolala mi a ja som len počul v telefóne hlasné dýchanie. Potom z Donny vypadlo, že sme asi vyhrali dva milióny. Povedal som jej, aby to skontrolovala ešte raz, pretože takéto veci sa ľuďom ako my jednoducho nestávajú. Manželka sa teda pozrela ešte raz a naozaj, nevyhrali sme dva milióny, ale 21 miliónov (24 miliónov eur)!" opísal David moment, ktorý im zmenil život.

Manželia sa teraz rozhodujú, čo urobia so svojou výhrou z lotérie Lotto Rollover. Časť peňazí určite venujú Davidovým rodičom, ktorí na tom zdravotne nie sú najlepšie. Okrem toho sa plánujú vybrať na nejakú dobrú dovolenku k moru a kúpiť nové auto. Presťahovať sa vraj ale nechystajú, práve naopak. Dom, v ktorom bývajú už takmer dvadsať rokov, práve renovujú. Mimochodom, výherné čísla z 1. mája, ktoré priniesli Stickleyovcom bohatstvo, boli: 1, 15, 21, 30, 35 a 44.