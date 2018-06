Pasažier počas letu upadol do kómy: Študent predviedol úžasné inžinierske schopnosti a zachránil ho

MOSKVA/DILLÍ - Na nočnú moru sa zmenil let z Moskvy do Dillí, keď jeden z cestujúcich začal upadať do hyperglykemickej kómy. Za svoj život môže teraz poďakovať pohotovej reakcii mladého Inda, ktorý po ročnom štúdiu počítačového inžinierstva absolvoval na palube lietadla nečakanú, ale dôležitú životnú skúšku.

Na palube letu začal mladý Holanďan Thomas upadať do hyperglykemickej kómy a dostal aj triašku. Celú situáciu komplikovala aj jazyková bariéra - personál ovládal ruštinu, no pasažier hovoril anglicky. Letušky však pochopili, že jeho pero s inzulínom, ktoré musel odložiť počas bezpečnostnej prehliadky na letisku v Moskve, si potom zabudol vyzdvihnúť a nemá pri sebe nijaký inzulín. "Je na palube nejaký lekár?" vykrikovala jedna z nich na pasažierov. Vtom do chodby vykročil muž v stredných rokoch, ktorého zaregistroval aj študent Karttikeya Mangalam vracajúci sa do Dillí po ročnom študijnom pobyte vo Švajčiarsku. Bol to ruský lekár hovoriaci anglicky. On sám bol diabetik a myslel si, že pacientovi pomôže.

Keď sa už zdalo, že situácia v lietadle sa dostáva pod kontrolu, všetko sa odrazu zmenilo. "Videl som, že lekár je bezradný, tak som išiel za ním. Vysvetlil mi, že nemôže použiť svoj liek, pretože on požíva inzulín s dlhodobým účinkom, ktorý je pre Thomasa nevhodný," hovorí Mangalam.

​

Ešte poznamenal, že by sa dal použiť, ak by zmenil priemer otvoru, ale keď to skúsil, cez ihlu nič nepretieklo. V tej chvíli už o stave trasúceho sa pacienta skutočne rozhodovali minúty a v čase, keď posádka začala hľadať miesto núdzového pristátia, prišiel Karttikeya s riešením. Na internete zistil, na akom princípe funguje spomínaný dávkovač a prišiel na to, že všetko by mohla vyriešiť pružina z obyčajného guľôčkového pera. "Letuška mi okamžite priniesla zopár pier od cestujúcich a v jednom z nich som našiel presne to, čo som potreboval," pokračuje študent.

Karttikeya Mangalam, a final year electrical engineering BTech student, saves life of a 30-year-old Dutch national using his basic engineering acumen. #IITK feels proud to share his story in his own words.https://t.co/SmHjYFUI2n pic.twitter.com/ybnRp19K3f — IIT Kanpur (@IITKanpur) 7. mája 2018

Thomasa sa podarilo zachrániť, už pätnásť minút po dávke inzulínu sa cítil oveľa lepšie. Ako sa neskôr ukázalo, Holanďan je majiteľom reštaurácie a pivovaru v Amsterdame, kam svojho záchrancu pozval na návštevu. "Toto bola moja najťažšia skúška," dodáva Karttikeya s tým, že hoci vďaka štúdiu vo Švajčiarsku získal veľa vedomostí, na záchranu ľudského života stačí niekedy chladná hlava a schopnosť rýchlo a presne premýšľať.