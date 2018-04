Vedci v laboratóriu úplnou náhodou vyriešili jeden z najväčších problémov ľudstva

Vedec vysvetľuje, ako enzým pracuje

PORTSMOUTH - Ak sa výsledky výskumu vedcov publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences podarí presadiť v praxi, enviromentálni aktivisti a výrobcovia plastových produktov by mohli konečne nájsť spoločnú reč. Problém s likvidáciou plastového odpadu by sa totiž mohol stať minulosťou.