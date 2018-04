Hlasom roka v Las Vegas sa stal Slovák Peter Pačut

LAS VEGAS - Obrovský úspech v Spojených štátoch dosiahol spevák z východného Slovenska Peter Paul Pačut. V sobotu 7. apríla 2018 preberie ocenenie „Male Vocalist of The Year 2018“ v galaprograme Producers Choice Honors v Las Vegas.

Producers Choice Honors Las Vegas organizuje zakladateľ L.A.Music Awards a člen Hollywood FAME Society Al Bowman, v minulosti známy napríklad dlhoročnou spoluprácou s Michaelom Jacskonom, či Whitney Houston.

Organizátorov Producents Choice Honors na Petra Paula upozornil hudobný producent Marko Rybka, ktorý v roku 2016 získal ocenenie v Rock Godz Hall Of Fame Las Vegas a Hollywood Fame Award v Los Angeles a v roku 2018 rovnako preberie ocenenie Producers Choice Honors v Las Vegas.

Peter Paul je československému publiku dobre známy. Už 27 rokov si totiž buduje imidž speváka, ktorý úplne presne dokáže zaspievať piesne Freddieho Mercuryho, bývalého lídra legendárnej kapely Queen. So svojim programom vystupoval skoro vo všetkých krajinách Európy a na viacerých miestach v USA. V Holandsku napríklad pred 50 tisícovým publikom, vo Francúzsku otváral dni mesta Nice či v Monaku na privátnej akcii majstra sveta F1 Davida Coultharda.

Producers Choice Honors ocení Petrov výnimočný hlasový prejav cenou Vokál Roka 2018. Cenu „Male Vocalist Of The Year 2018“ mu v Hard Rock Cafe Las Vegas odovzdá Al Bowman, v americkom showbiznise známy pod prezývkou Mr.Hollywood. „Veľmi si toto ocenenie vážim, je to až neuveriteľné, že budem teraz stáť na jednom z najznámejších pódií svetového showbiznisu. Je to najvýznamnejšie ocenenie, ktoré som dostal ako spevák počas celej svojej dlhoročnej kariéry,“ poďakoval za nomináciu Producers Choice Honors Peter Paul v Las Vegas.