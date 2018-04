Večne slobodná Kylie Minogue prekvapuje: Nikdy sa nevydá?!

LOS ANGELES - Austrálska speváčka Kylie Minogue nikdy netúžila po manželstve. Štyridsaťdeväťročná interpretka, ktorá vydá 6. apríla album Golden, to prezradila v rozhovore pre magazín Red.

"Nikdy som si nemyslela, že sa vydám. Už len zásnuby boli pre mňa experiment, pretože nikdy, ani ešte ako dievča, som nesnívala o svadbe. Nie je to niečo, čo potrebujem alebo chcem. Moji rodičia ma nevychovávali s tým, že sa raz musím vydať. Nikdy to nebolo mojím cieľom. Nemyslím si, že manželstvo je niečo pre mňa," vyjadrila sa speváčka, ktorá sa v roku 2016 zasnúbila s hercom Joshuom Sasseom, no vlani vo februári informovali o rozchode.

Kylie Ann Minogue patrí medzi najúspešnejšie predstaviteľky popovej hudby na svete. Prvú nahrávku s názvom Kylie vydala v roku 1988, pričom doteraz ponúkla trinásť štúdioviek. V roku 2005 jej lekári diagnostikovali rakovinu prsníka.

Po úspešnej liečbe sa už o rok vrátila na pódiá a v roku 2008 vyrazila na svetové turné. Minogue v rokoch 1986 až 1988 účinkovala v seriáli Susedia (1985). Objavila sa tiež v snímkach Delikventi (1989), Street Fighter: Posledný boj (1994), Horúca krv (2000), Moulin Rouge (2001), Holy Motors (2012) alebo vo vianočnom špeciále seriálu Pán času (2005) z roku 2007 s názvom Plavba zatratených.