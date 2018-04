Smutný osud slávneho speváka (†27): Týrali ho, manželka ho nemilovala, spáchal samovraždu

Kurt Cobain akoby bol predurčený byť talentované dieťa - v rodine mal hudobníkov, speváka aj maliarku. Miloval kreslenie a veľmi rýchlo sa začal zaujímať aj o hudbu. Keď sa však jeho rodičia rozviedli, zo šťastného chlapca sa zmenil v podstate až v asociála.

Pre svoju hyperaktivitu musel brať lieky, na ktorých sa stal závislým. Ešte ako mladý tínedžer začal fajčiť marihuanu a užívať LSD. Otec sa v ňom snažil prebudiť športový talent a zapísal ho do viacerých tímov, no Kurt sa odtiaľ vždy snažil uliať. V škole bol šikanovaný za to, že viac inklinoval k umeniu ako športu.

Keď si jeho matka našla nového priateľa, stal sa svedkom domáceho násilia. Jeho otec si založil novú rodinu a keď stratil s Kurtom trpezlivosť, nechal ho bývať u príbuzných. Z Cobaina sa stal uzavretý človek, ktorý bol najradšej sám. Nikdy netúžil po sláve a nechcel stáť v žiare reflektorov. Jeho snom bolo hrať niekde v pozadí na gitaru. Je známe, že nerád sa nechal fotiť priamo do tváre a často si ju zakrýval ju vlasmi.

V čase, keď začínal s Nirvanou (vlastnú kapelu mal už skôr, v roku 1989 si zvolili názov Nirvana), stretol aj svoju budúcu ženu Courney Love. Majú spolu jedinú dcéru Frances Bean Cobain. Kurt a Courney boli obaja závislí, no predpokladalo sa, že sa naozaj milujú. Blondínka však svojho mŕtveho manžela v istom interview označila len za najlepšieho priateľa, akého kedy mala. Dva roky žila s hercom Edwardom Nortonom a práve jeho nazýva svojou životnou láskou.

Kurt sa počas svojho krátkeho života pokúsil viackrát spáchať samovraždu. Zastrelil sa 5. apríla 1994.