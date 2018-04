Posledné prianie Hawkinga dojalo celý svet: Neuveríte, čo mal na srdci tesne pred smrťou

Stovky ľudí a 500 pozvaných hostí sa prišli v sobotu rozlúčiť so Stephenom Hawingom do Cambridgu. Hawkingova rodina sa počas jeho pohrebu rozhodla zrealizovať jeho posledné prianie, ktoré dojalo tisícky ľudí po celom svete. Želal si, aby bol z jeho úspor zaplatený obed pre ľudí bez domova. Miestna charita FoodCycle tak v sobotu zasýtila približne 50 bezdomovcov. „Kontaktovala nás Lucy Hawkingová (dcéra Stephena) a povedala, že by rodina chcela poskytnúť dar. Zatiaľ čo prebiehal pohreb, ľudia si mohli sadnúť k teplému jedlu na počesť Stephena,“ prezradila regionálna manažérka charity Alex Collisová zahraničnému denníku The Sun.

We're so grateful to the Hawking family for their generous donation so we could give our guests an extra special #Easter meal yesterday. We had a little cheer in honour of #StephenHawking before tucking in. #Cambridge #community #lovefoodhatewaste #alltogether pic.twitter.com/ali61X06iE