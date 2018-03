ŠANCA pre začínajúcich podnikateľov: O pár dní odštartuje veľtrh budúcich hviezd slovenského biznisu

Biznis raňajky

Natália Jabůrková predstavila podstatu biznis raňajok, ktoré sa uskutočnia už 19. marca v bratislavskom hoteli Lindner Gallery Central. Na raňajkách v čase od 9:00 do 11:00 hodiny sa bude diskutovať aj o korektných riešeniach pre slovenské školstvo. „Európska iniciatíva na podporu vzdelávania The Entrepreneurship Education NETwork spojí predstaviteľov verejného a biznis sektora za jeden stôl,“ informovala Jabůrková.

JA Firma

V nákupnom centre Avion Shopping Park sa 21. marca uskutoční veľtrh budúcich hviezd slovenského biznisu. Celý projekt JA Firma je zameraný na podporu mladých začínajúcich podnikateľov. Ako nám objasnila manažérka Natália Jabůrková, projekt JA Firma spadá pod vzdelávacie aktivity neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. Spomínaná nezisková organizácia je lídrom v podnikateľskom vzdelávaní na Slovensku už 25 rokov. „Z rovnakého projektu vzišiel okrem iných aj Michal Meško a jeho kníhkupectvo Martinus,“ prezradila Jabůrková z agentúry Neopublic Porter Novell.

Účastníci študentského veľtrhu budú môcť vidieť aj ukážku reálnych projektov. „Vďaka systému Learning by doing sa za jeden rok dokážu popasovať s procesmi, ktoré dokážu nejedného záujemcu od podnikania odradiť a znechutiť,“ uviedla manažérka agentúry s tým, že vzdelávací program JA firma je zároveň súčasťou projektov JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu. Začínajúci podnikatelia si tak prejdú všetkými fázami, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou. Na veľtrhu im budú ozrejmené aj jednotlivé princípy fungovania akciovej spoločnosti, či rozdeľovania ziskov. Rovnako im bude vysvetlený aj postup, ako funguje likvidácia firmy na konci školského roka.

„Preto je hlavným mottom JA Slovensko zabezpečiť účastníkom projektu reálnu skúsenosť so založením firmy, zháňaním a presviedčaním investorov a operovanie so skutočnými peniazmi,“ uviedla Jabůrková. Dodala, že 21. marca v čase od 10:00 do 17:00 hodiny sa účastníkom okrem vedenia ujde aj profesionálny mentoring od mladých podnikateľov, a to z rôznych platforiem a odvetví. V priebehu veľtrhu sa uskutoční aj súťaž JA Veľtrh podnikateľských talentov.

JA Vitajte v našom regióne

V nasledujúci deň 22. marca sa v Avione predstavia aj nádejné cestovné kancelárie, ktoré prezentujú slovenské regióny. „To predstavuje jedna z najväčších súťaží JA Vitajte v našom regióne ako vyvrcholenie vzdelávacie programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu,“ dodala Jabůrková.