Slovenskí filmári natočili dychberúci dokument: Téma, z ktorej mrazí

BRATISLAVA – Slovenské plátna premietnu dychberúci dokumentárny film, ktorý búra pomyslené mýty a predsudky. Samotný režisér a kameraman Palo Kadlečík so scenáristom Šencom štyri roky pracovali na vyobrazení životného príbehu, z ktorého má spoločnosť zimomriavky. Teraz predstavili celovečerný dokumentárny film Niečo naviac, ktorý zachytáva život Dorotky s Downovým syndrómom. Nenájdete v ňom žiadneho strojeného herca či hrané roly. Práve naopak. Vo filme je rodina Vlčkovcov, ktorá má päť detí, pričom ich najmladšou dcérou je práve Dorotka, skutočná hrdinka filmu.

Slovenskí filmári na dlho očakávanom dokumente pracovali od roku 2014. Najnovšie nás informovali, že celovečerný dokumentárny film Niečo naviac, ktorý búra všetky mýty a predsudky, bude čoskoro hotový.

Mimo plánu

Režisér a kameraman Palo Kadlečík priznal, že vzniknutý dokument obišiel jeho pôvodnú predstavu. Prvotne chcel natočiť krátkometrážny televízny dokument o bratislavskom divadle Dúhadlo, v ktorom účinkujú deti s Downovým syndrómom. Tento námet vyplynul z jeho osobného zážitku, kedy pri návšteve spomínaného divadelného súboru videl kreatívnu a obetavú prácu dramatoterapeutov s týmito deťmi. Ich práca a následne pozitívne výsledky ho fascinovali. Do rozbiehajúceho projektu prizval aj talentovaného scenáristu a dramaturga Martina Šenca. No pri práci zistili, že daná téma má oveľa hlbšiu myšlienku a potenciál.

Nový scenár

Kadlečík a Šenca napísali nový scenár, v ktorom už nešlo o pôvodný publicistický účel. Ich prioritou bolo natočiť úprimný a ľudský príbeh. Silná myšlienka ich priviedla až k rodine Vlčkovcov.

Záber z filmu Niečo naviac

Životný príbeh na kamere

„Obaja sa zblížili s rodinou Vlčkovcov, ktorá má päť detí, pričom ich najmladšou dcérou je práve Dorotka, jedna z herečiek v príslušnom divadle,“ informovala nás manažérka Jana Motyčková s tým, že ich zaujalo nastavenie celej rodiny. Dorotku, ktorá trpí Downovým syndrómom, berú v rodine ako normálne dievčatko. Tak ako rodičia, tak i jej starší súrodenci. Práve táto skutočnosť priviedla filmárov k túžbe nazrieť do ich sveta a odhaliť, aký je život s dieťaťom, ktoré má Downov syndróm. „Dorotke sa tak nepriamo splnil sen a stala sa hlavnou hrdinkou budúceho filmu. Tvorcovia si však museli pomaly a dôsledne získavať jej dôveru a spriateliť sa s ňou. Len tak bolo možné vstúpiť do jej osobného priestoru, kedy už nebolo potrebné pýtať sa, ale len nechať zapnutú kameru a pozorovať ju v jej svete,“ povedala Motyčková.

Dorotka vo filme Niečo naviac

Autori autentického dokumentu povedali, že Downov syndróm sa v dnešnej spoločnosti vníma z nesprávneho uhla pohľadu. Väčšinou je vnímaný cez negatívne emócie a strach rodičov, že sa nezvládnu postarať o postihnuté dieťa, a tiež sa boja, že nezvládnu jeho výchovu. Kadlečík so Šencom sa prostredníctvom svojho dokumentu Niečo naviac rozhodli vyvrátiť tieto spoločenské predsudky a mýty. „Bez patetických fráz a zjednodušovania vykresľujú mimoriadne autentický príbeh Dorotky a jej rodiny, odhaľujú pestrofarebný svet naplnenia, rodinného i osobného šťastia. Film pomáha divákovi pochopiť, že aj ľudia s touto diagnózou dokážu byť prínosom tak pre svoju rodinu, ako aj pre spoločnosť,“ priblížila manažérka. Zhrnula, že celý film je úprimný, ľudský, a čo by možno nikto nečakal, je pozitívny. „A to sa dnes podarí máloktorému tvorcovi,“ podotkla s úsmevom Motyčková.

September 2018

Manažérka v závere správy píše, že celý film vznikol s podporou Audiovizuálneho fondu a aktuálne je v postprodukcii. Tvorcovia Palo Kadlečík a Martin Šenc sa napokon spoločne podpísali pod scenár, réžiu i dramaturgiu filmu. Pôvodnú hudbu pre film tvorí známa slovenská hudobná skladateľka Ľubica Čekovská. „Slovenská premiéra sa uskutoční v septembri 2018 a do kín ho uvedie distribučná spoločnosť FILMTOPIA,“ uzavrela.