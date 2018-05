Veľkolepá príležitosť vášho života

To všetko hovorí úspešná spisovateľka a blogerka Rachel Macy Staffordová vo svojej knihe Dnes len miluj . Ponúka praktické rady a postupy, ktoré vedú k tomu, aby sme sa nedali strhnúť vírom života a žili svoje životy v pravde a naplno.

Autorka si v roku 2010 založila blog HandsFree mama, ktorý mesačne navštívi vyše milióna čitateľov. Staffordová hovorí o osobných skúsenostiach a životných príbehoch plných inšpirácie a pozitívnej energie, ktoré jej pomohli posilniť dôveru v seba samú.

Jej kniha je svieži nadčasový zdroj povzbudení do všedných dní, z ktorého možno čerpať vždy, keď človek potrebuje nájsť zmysel v nezmyselnej situácii, keď má unavenú dušu, ťažké srdce a chýbajú mu priatelia s povzbudzujúcim slovom.

Dnes len miluj vás motivuje k mysleniu, ktoré zmení vaše negatívne vnímanie života na pozitívny pohľad naň. Nabáda vás vážiť si aj ubíjajúcu každodennosť a nachádzať v nej radosť, tešiť sa so svojich blízkych a robiť svet lepším. Je to investícia, ktorá sa vám stonásobne vráti.

Dnešná doba vyžaduje od každého jedinca perfekcionizmus, neustále náhlenie a schopnosť robiť takmer desať vecí naraz. Vyberáme si výkonnosť, rozptýlenie a efektivitu na úkor emócií, budovania vzťahov, osobného rastu a starostlivosti.

Rachel zdôrazňuje, že netreba plytvať časom a neuvážene brať na svoje plecia požiadavky iných. Treba odmietať vyčerpávajúce spoločenské stretnutia a prestať sa zaoberať nepríjemnými ľuďmi. Pomôže nám to zbaviť sa prílišnej zaneprázdnenosti, večnej únavy, nadmerného stresu a roztržitosti.

Životodarné slová Dnes len miluj vám pripomenú skúsenosti a prostriedky, ktoré už máte a môžu vás nasmerovať k tomu, čo je v živote podstatné.

Bez ohľadu na to, v akom ste rozpoložení a čo prežívate, nájdete v nej čriepky múdrosti a povzbudenie urobiť každý deň niečo dobré.

S touto knihou si budete viac všímať hlas srdca a vašou hnacou silou bude láska.

Prečítajte si úryvok z knihy Dnes len miluj:

Ak vám doktor povie, aby ste sa cestou domou zastavili v lekárni a kúpili si tlakomer, pravdepodobne to urobíte.

Bez veľkého rozmýšľania som vybrala model, ktorý sa mi zdal pomerne jednoduchý. Naplánovala som si, že si budem najbližších pár dní niekoľkokrát za deň merať krvný tlak, aby som zistila, ako to so mnou vyzerá.

Po príchode domov som si hneď sadla ku kuchynskému stolu a začala rozbaľovať škatuľu. Zavolala som Natalie, svoju dvanásť­ročnú medičku v zácviku, a poprosila ju, aby mi pomohla.

„Ja viem, ako sa to robí, mama,“ povedala a odhodlane mi z rúk zobrala manžetu a začala vyhŕňať rukáv.

„Učili sme sa to v tábore minulé leto na kurze prvej pomoci.“

Ako sa tak nado mnou ustarostene skláňala, mysľou mi bežali rôzne otázky – od katastrofických scenárov až po banality. Čo je to so mnou? Budem musieť brať lieky na krvný tlak? Prídem s Natalie na ten plavecký načas? Čo spravím na večeru? To som mala ozaj u doktora jednu modrú a jednu čiernu ponožku?

Dnes len miluj, opakovala som si v duchu napriek tomu, čo mi hučalo v hlave, a zrazu všetko stíchlo a ja som bola tam, kde som potrebovala byť – v prítomnej chvíli.

Pocítila som, ako mi manžeta tlakomeru stláča ruku a dcérkine vlasy hladia pokožku. Prvý raz po dlhom čase som mala pocit, že som v dobrých rukách. A v tej chvíli sa nado mnou nečakane rozprestrel baldachýn pokoja a mne sa naskytla krištáľovo jasná perspektíva:

Nezáleží na halde špinavého riadu na kuchynskej linke, ani na nohaviciach ležérne pohodených v šatníku.

Šanca, čo som pred pätnástimi rokmi prepásla a stále sa ňou v myšlienkach zaoberám, bude musieť ísť kadeľahšie.

Dopravná zápcha, čo ma čaká cestou na Nataliin plavecký tréning, ma nezaskočí.

Tá osoba, čo ma vždy zámerne ignoruje, ma dnes trápiť nebude.

A ten deväťdňový neutíchajúci dážď, čo nám doma bubnuje na strechu, znie v podstate celkom upokojujúco.

Keď manžeta povolila a na displeji tlakomeru zasvietili čísla, rozhodla som sa, že zavolám svojim rodičom. Napíšem odkaz manželovi Scottovi a položím mu ho na vankúš. Mladšej dcére opatrne, nežne a s láskou rozčešem zachlpené vlasy a možno nám pritom s Avery bude aj veselo.

Pôjdem si zabehať v daždi, pustím si hudbu, a keď sa mi bude chcieť plakať, tak si do toho aj poplačem. Budem písať. Napíšem krásne slová, čo ma prežijú.

A presne to som v ostávajúcich hodinách toho dňa aj urobila.

Počas tej štyridsaťpäť sekundovej pauzy určenej na meranie stavu môjho srdca som dostala nekonečnú milosť: roztržitosť zmizla… stres pominul… obavy sa rozptýlili … ťažoba opadla.

Zamerala som sa na to, na čom najviac záleží.

Mohla by to byť odpoveď? Premýšľala som. Vždy som túžila nájsť konkrétny spôsob, ako si urobiť poriadok v prioritách – ako dať lásku na prvé miesto, pred všetko ostatné v zozname úloh, čo treba splniť. No pre človeka liečiaceho sa z perfekcionizmu, neustáleho náhlenia a robenia desiatich vecí naraz nie je ľahké takto existovať. V hlave mi neustále vyskakovali otázky, obavy a požiadavky, ktoré ma často nútili vybrať si výkonnosť, rozptýlenie a efektivitu na úkor emócií, budovania vzťahov, rastu a starostlivosti o seba.

Ale v tých posvätných sekundách, keď som doslova cítila, ako mi v žilách pulzuje krv, som mohla nabrať dych a postaviť zmys­luplné priority pred tie nezmyselné.

A tak sa stala „kontrola srdca“ mojou dennou rutinou. Nehybne som sedela a užívala si tlak na ruku a jasný záblesk vedomia, že vďaka tomuto budem po zvyšok dňa konať rozvážnejšie.

V pokojných chvíľach pri kuchynskom stole sa z povzdychu dnes len miluj stalo čosi viac než len formulka, ktorú si treba opakovať. Zrazu to bol spúšťač pre nový začiatok v mojej nesprávne nasmerovanej duši.

„Veď už to nemusíš robiť,“ povedal Scott o pár mesiacov neskôr, keď sme s Natalie zaťahovali manžetu, ako keby to bola naša pracovná povinnosť.

Referoval mi, čo som sa predošlý deň dozvedela od lekára, že sa mi zvýšený krvný tlak vrátil do normálu. Zdravotný stav sa mi zlepšoval a už som si tlak nemusela merať každý deň.

„Ale musím,“ odvetila som manželovi a bola som rozhodnutá, že od merania tlaku ma nič neodradí.

Scott však nevedel, že som si viedla pomyselný zoznam, čo všetko sa odo dňa, keď som si kúpila tlakomer, udialo. Častejšie som sa šla prejsť… viackrát som si zdriemla… viac som riskovala. Dala som viac druhých šancí… venovala viac láskyplných pohľadov… spravila si viac trojsekundových prestávok.

Menej som plytvala najcennejšími komoditami, ako napríklad svojím časom, pozornosťou a energiou, takže som ich mala oveľa viac pre ľudí, ktorých ľúbim. Prestala som neuvážene brať na seba požiadavky iných; odmietala som spoločenské stretnutia, ktoré ma vyčerpávali; zredukovala zbytočné záväzky, plytvanie časom a zaoberanie sa nepríjemnými ľuďmi. Inými slovami, tá manžeta ma povzbudila vniesť lásku do najdôležitejších oblastí života bez ohľadu na to, do čoho ma tlačí vonkajší svet. Denná kontrola krvného tlaku sa pre mňa stala liekom na choroby, akými boli prílišná zaneprázdnenosť, večná únava, nadmerný stres a roztržitosť. Za štyridsaťpäť sekúnd sa vďaka tejto procedúre rozplynula hmla a ja som sa mohla zamerať na to, čo je najdôležitejšie. Pri pohľade na svietiace čísla som si priala, aby tlakomer priniesol každému také osvietenie, aké som dostala ja.

Jedného dňa som si uvedomila, že sa to dá.

Prosila som Boha, aby ma použil ako svoj nástroj, aby moje ruky, srdce i oči písali krátke obrazy, ktoré by vdýchli život unaveným kostiam, obnovili nádej v beznádejných srdciach a pomohli dobre prežiť každý deň.

A on to urobil. A je to tu, v tejto knihe.

Dnes len miluj.

Zvažovala som sa, že by mohla obsahovať inšpiráciu na každý deň, ale nechcela som vyvíjať ešte väčší tlak na naše beztak preplánované životy.

Viem, že keď sa mi do rúk dostane kniha, ktorou sa treba denne zaoberať, buď čítam i čosi dopredu, alebo zaostávam, a potom mám pocit, že nespĺňam plán – že ju nečítam správne. Na tejto knihe je krásne, že sa nedá čítať nesprávne. Sprievodcom pri hľadaní toho, čo a kedy z tejto knihy potrebujete, je vaše srdce.

Texty sú zoradené podľa ročných období a každá časť vám môže pomôcť sústrediť sa na tie oblasti, do ktorých potrebujete vdýchnuť život. Počas písania sa mi pri každom období vynorili tri hlavné témy a vy si ich môžete všimnúť v hornej časti každej kapitoly. Uvedené kľúčové slová vás dovedú k tým myšlienkam, ktoré najviac potrebujete. Možnože ste stratili radosť a túžite ju znovu nájsť. Možnože túžite po náprave naštrbených vzťahov. Možno sa potrebujete začať mať radi a rozdávať tú istú bezvýhradnú lásku tým, s ktorými žijete. Možno sa chcete nechať viesť vlastným srdcom, ale netušíte, ako začať. Nech už vašu lásku a pozornosť potrebuje čokoľvek, modlím sa, aby ste našli slová, ktoré by dokázali nanovo nastaviť životný smer, ukázať cestu k dobru, budovať nádej a popritom hojiť rany.

Závisí len od vás, ako túto knihu budete čítať. Texty sa dajú využiť na to, aby človek začal deň s dobrým predsavzatím. Môžu slúžiť aj ako večerná modlitba, ktorá pomôže pustiť z hlavy mučivé myšlienky, ľahko zaspať a zobudiť sa čerstvý. Ak čelíte obdobiu neistoty, choroby, smútku zo straty, traumy, ťažkostiam, náhlej zmene životných okolností alebo bolesti, možno ju budete chcieť čítať dlhšie a počas jedného sedenia prelúskate viacero kapitol.

Inokedy zas necháte knihu ležať na nočnom stolíku aj niekoľko dní s vedomím, že keď ju budete potrebovať, čaká vás ako starý verný priateľ. Túto knihu môžete dokonca aj na chvíľu stratiť a ponúknuť ju svojej kamarátke aj s prilepeným odkazom na určitej stránke. Alebo po nej možno siahnete, keď bude niekto z vašich najdrahších hlboko zranený či zmätený a budete mať pocit, že preňho nemáte vhodné slová. Kiež v nej nájdete práve to, čo potrebujete.

Nejde o knihu inšpirácií na každý deň, ale texty, ktoré vás chcú povzbudiť v každej chvíli. Človek po nej môže siahnuť vždy, keď potrebuje nájsť zmysel v nezmyselnej situácii… keď má unavenú dušu… ťažké srdce… slabé spojenie… Kiež vám jej slová pripomenú skúsenosti a prostriedky, ktoré už máte, a môžu vás nasmerovať k tomu, čo je v živote podstatné. Bez ohľadu na to, v akom ste rozpoložení a čo prežívate.

Dnes len miluj.

Tieto tri slová majú silu oživiť srdce… váš domov… vzťah… vaše sny… i tento vzácny dar od Boha – deň, čo máte pred sebou. Nech sa páči. Sadnite si so mnou v kuchyni za stôl a odvážne odkryte svoje jazvy a zápasy. A keď budete v ozvene cez stránky tejto knihy počuť tiché „aj ja“, nech cítite útechu, že v tom nie ste osamotení, že existuje nádej a že ste v dobrých rukách.

Knihu Dnes len miluj si môžete zakúpiť v internetovom obchode iPark.sk. Osobný odber možný na viac ako 160 pobočkách po celej SR >>

– reklamná správa –