Demisia premiéra už ľuďom možno nebude stačiť, odkazuje Boris Kollár

"Keď chceme obnoviť dôveru v štát, mali by rozhodnúť ľudia a nie politici či oligarchovia v zákulisí. Za nás by bolo najčistejšie, keby to odovzdali do rúk ľuďom," povedal v reakcii na vyjadrenie premiéra, že ponúka svoju demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.

Kollár považuje za drzé, aby premiér určoval hlave štátu podmienky. "Je to drzé. Prezidentovi sa podmienky nedávajú," vyhlásil predseda hnutia Sme rodina. Kollár tiež povedal, že podľa informácií, ktoré sa šíria, by Fica mohol nahradiť Peter Pellegrini.

Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.