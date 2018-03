Paška: SNS výmenu premiéra nežiada, termínov volieb sa spomína viac

Jaroslav Paška

BRATISLAVA - Koaličná SNS nežiada výmenu premiéra, neuchádza sa o tento post a do týchto vecí nezasahuje. Je to medzi Mostom-Híd a Smerom-SD. Novinárom to povedal prvý podpredseda národniarov Jaroslav Paška, podľa ktorého sa ako termín prípadných predčasných parlamentných volieb spomína 7. júl aj 18. august 2018. Čaká sa však na definitívne rozhodnutie koaličných lídrov.