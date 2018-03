Poslanec Mostu-Híd Kresák: Dosiahli sme takmer nemožné, tlak bol úspešný

„My sme dosiahli takmer nemožné. Skončila štátna radkyňa Mária Trošková, tajomník Bezpečnostnej rady SR Viliam Jasaň, padol minister vnútra Robert Kaliňák, odchádza premiér Robert Fico. To by pred pár dňami nikto neveril. Tlak bol úspešný,“ vyhlásil Kresák, podľa ktorého, ak by nebol zásadný postoj Mostu, neboli by sme v súčasnosti v tejto situácii. Kresák patril v Moste-Híd k tým politikom, ktorý okrem demisie ministra vnútra požadoval aj odchod premiéra.