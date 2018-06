Tínedžerka zo Slovenska porodila v Británii, dieťa chcela dať na adopciu: Mali ju znásilniť

LONDÝN - Sedemnásťročná tínedžerka zo Slovenska pricestovala ku koncu svojej gravidity do Anglicka a porodila tam syna, ktorého chcela dať na adopciu. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra Press Association (PA) s odvolaním sa na vyhlásenie súdu v anglickom meste Derby.

Mladá žena podľa sudcu rodinného súdu Clifforda Bellamyho povedala sociálnym pracovníkom v Derby, že otehotnela v dôsledku znásilnenia, ku ktorému došlo na Slovensku. Svojho syna priviedla na svet v marci 2018. Tri dni po pôrode ho nechala v opatere zdravotných sestier v Derby s úmyslom dať ho na adopciu.

Sudca však rozhodol, že bábätko by sa malo vrátiť na Slovensko, pričom o jeho ďalšom osude by mala rozhodnúť práve slovenská justícia. Dospel totiž z záveru, že dieťa je slovenským občanom a že jeho príbuzní žijú na Slovensku. Podrobnosti prípadu odhalil sudca po pojednávaní na rodinnom súde v Derby. Meno dieťaťa nezverejnil. Dodal však, že chlapca po narodení zverili do opatery mestskej rady v Derby.