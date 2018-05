Obrovské búrky zasiahli strednú Európu: Povodne v Česku, lejaky aj na Slovensku

Včerajšia prietrž mračien zaplavila trať pri Poprade a prerušila na nej železničnú dopravu. Koľajnice skončili pod vodou a nánosmi bahna. ZSSK musela objednať náhradné autobusy. Obnoviť dopravu sa na trase Poprad-Tatry - Studený Potok podarilo až po 21. hodine, ako informovala spoločnosť na Twitteri.

Podľa portálu imeteo.sk nás dnes čaká niekoľko zrážkových vĺn, ktoré v konečnom sumáre prinesú na naše územie výrazné zrážkové úhrny. O zrážky sa postarajú búrky aj výrazný dážď. Otázku, kde sa presne vyskytnú búrky a kde len dážď, je pomerne ťažké zodpovedať. Búrky totiž budú vnorené do niekoľkých zrážkových polí.

"Aktuálne sa zrážky vyskytujú v oblasti západného Slovenska. V priebehu dňa začnú vznikať búrky v oblasti stredného Slovenska. K večeru by zrážky mali prechodne slabnúť, no to by sa nemalo týkať juhu západného Slovenska, odkiaľ by sa večer a v prvej polovici noci mali presúvať zrážky opäť nad oblasť stredného Slovenska," píše imeteo.sk.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na piatok predpovedá prevažne veľkú, vo východnej polovici miestami prechodne zmenšenú oblačnosť. Na mnohých miestach sa vyskytnú dážď, prehánky, miestami aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, na Gemeri, Zemplíne a v Above miestami do 27 stupňov. Prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Predpokladané množstvo zrážok: do 7 mm, pri búrkach ojedinele 10 až 30 mm. SHMÚ pre dnešok zatiaľ nevydal žiadne hydrologické ani meteorologické výstrahy.

Problémy v Česku

Prudké búrky sprevádzané prívalovými dažďami zasiahli vo štvrtok popoludní západ i juh Česka. Z Karlovarského i Plzenského kraja hlásili lokálne záplavy, pod vodou sa neocitli len pivničné priestory, ale aj cestné komunikácie nižších tried.

Rozmary počasia si odniesli aj železničné trate, na ktorých dochádzalo k meškaniu súprav, ba aj dočasnému pozastaveniu prevádzky. Informoval o tom internetový server iDNES.cz. Z niektorých lokalít hlásili až 50 mm zrážok za hodinu. V meste Příbram zaznamenali dokonca krupobitie, jeho časť bola neprejazdná.

V Brdoch v Stredočeskom kraji sa po pretrvávajúcich zrážkach zvýšila hladina niektorých riečnych tokov a v troch lokalitách tak vyhlásili v noci tretí stupeň povodňovej aktivity. Ide o vodnú nádrž v Obecnici, v Trhových Dušníkách a Zaječove. Miestami tu za ostatných 24 hodín napadlo až 100 mm zrážok. Meteorológovia vydali varovanie pred hrozbou povodní. Našťastie do rána hladiny klesli.

Hasiči mali od večera desiatky výjazdov spojených s počasím. Pred tým, než sa začali dvíhať hladiny tokov, išlo predovšetkým o odstraňovanie spadnutých stromov cez cesty, odčerpávanie vody z pivníc rodinných domov alebo čistenie upchatých kanálov. Neskôr v noci hasiči už pomáhali napríklad aj s plnením vriec pieskom.

Horní Kozolupy

V platnosti zostáva výstraha pred silnými búrkami pre Juhomoravský, Juhočeský, Karlovarský, Plzenský, Ústecký a Stredočeský kraj, výstraha je platná aj pre Vysočinu. V stredných Čechách sa výstraha týka Příbramska, Benešovska a Berounska. V platnosti je až do 23.00 h.

Zvýšené hladiny zůstávají na řekách v okolí Brd. Jihozápad Čech čeká další déšťhttps://t.co/QX1DCLb1rr pic.twitter.com/1bNiUDHpA4 — ČT24 (@CT24zive) May 25, 2018

Extrémne počasie zasiahlo aj Nemecko

Prudké búrky sprevádzané intenzívnymi zrážkami, ktoré zasiahli vo štvrtok popoludní nemeckú spolkovú krajinu Sasko, spôsobili lokálne záplavy predovšetkým v okolí Adorfu a Bad Brambachu. Vynútili si evakuáciu ľudí z ohrozených oblastí, ako aj dočasné uzavretie najmenej šiestich cestných komunikácií a niektorých železničných tratí. Informoval o tom Stredonemecký rozhlas (MDR), ako aj internetové vydanie denníka Bild.

Podľa rovnakých zdrojov sa dvaja policajti ocitli v ohrození života, keď masy vody zachytili ich služobné vozidlo. Napokon ich v poslednej chvíli zachránil kolega. Na inom mieste hasiči zachraňovali muža priamo zo strechy jeho objektu a ďalších ľudí evakuovali do bezpečia.

Nemeckí meteorológovia pre ilustráciu uviedli, že v Bad Elsteri napadlo vo štvrtok do 16.30 h 130 litrov zrážok/meter štvorcový, čo za normálnych okolností zodpovedá celomesačnému májovému úhrnu zrážok. Mierny optimizmus vyvoláva ich upozornenie, že extrémne počasie sa síce môže vyskytnúť aj v nasledujúcich dňoch, avšak v nie podobe pripomínajúcej aktuálne dianie v Sasku.

Záplavy v Rakúsku

Od štvrtka popoludnia trápia búrky aj obyvateľov Dolného Rakúska a sila dažďa podľa portálu krone.at zatiaľ veľmi neutícha.

Lejaky postihli najmä okolie St. Pöltenu a okresy Tulln, Hollabrunn či Melk. V časti St. Pöltenu sa vylial potok. Niektoré autá boli zničené, početné pivnice a záhrady zaplavené bahnom, rovnako ako aj ulice. Hasiči pokračujú s čistiacimi a čerpacími prácami.