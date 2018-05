Hackerský útok na Slovensku: Terčom sa stal informačný systém technických kontrol

BRATISLAVA - Informačný systém technických kontrol vo štvrtok napadli anonymní útočníci. Ministerstvu dopravy a výstavby SR (MDV) to oznámil správca informačného systému technických kontrol. Ten zaznamenal útok typu DDoS a prišlo aj k pokusu o manipuláciu s bezpečnostným certifikátom, ktorý sa podarilo odraziť.

"Systém je spomalený, pretože prebiehajú ďalšie ataky. Akonáhle skončí táto situácia, očakávame normalizáciu celého systému," informovala hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká s tým, že systém by sa mal ešte vo štvrtok stabilizovať.

Na informačný systém technických kontrol zaútočili hackeri vo štvrtok ráno približne o 9:00, v dôsledku čoho bol zaťažený server a spomalila sa prevádzka systému. "Ministerstvo dopravy urobilo viaceré opatrenia na bezproblémový nábeh staníc technickej kontroly na zmeny, ktoré priniesol nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke," uviedla Ducká. Spomínaný informačný systém spravuje bratislavská spoločnosť Testek, a. s.

Informačné systémy technických a emisných kontrol podľa rezortu dopravy od začiatku týždňa až do útoku neznámych útočníkov fungovali, čo potvrdzujú aj čísla o počte uzatvorených technických kontrol. "Do tohto času bolo uzatvorených od pondelka 21. mája 17 633 technických kontrol. V priebehu pondelka bolo skontrolovaných 2 339 vozidiel, v utorok 5 215, v stredu 6 535 a dnes (štvrtok) do 14:56 celkom 3 544 vozidiel," dodala Ducká. Bežný priemer je päťtisíc vozidiel denne.

Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý sa týka aj podmienok fungovania staníc technickej kontroly (STK) a pracovísk emisnej kontroly, nadobudol účinnosť 20. mája. Nové stanice technickej kontroly podľa rezortu dopravy sa budú povoľovať nad rámec existujúcej siete, ak budú splnené zákonné podmienky. Na získanie povolenia na založenie ďalšej STK je stanovený počet evidovaných vozidiel v danom okrese, ktorý vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly.

Ďalšou podmienkou je, aby potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry. Na základe parametra dostatočná minimálna konkurencia môže vzniknúť 40 nových staníc technickej kontroly v 34 okresoch a podľa parametra vyťaženia ďalšej kontrolnej linky nad 25 %, podľa počtu evidovaných vozidiel v danom okrese, dvadsať staníc. Na Slovensku je v súčasnosti celkovo 144 staníc technickej kontroly.