Najväčšia obchodná vojna roka! Finanční žraloci z J&T bojujú s Číňanmi o pol miliardy

Patrik Tkáč

PRAHA/BRATISLAVA - Po tom, čo čínska CEFC China Energy údajne v dohodnutom termíne neuhradila pohľadávky voči J&T Private Investments, česká spoločnosť vo štvrtok prevzala výkon akcionárskych práv v CEFT Group (Europe) Company, odvolala jej predstavenstvo a dosadila krízový manažment. CEFC China Energy dlhuje českej skupine 450 miliónov eur, no prevzatie kontroly nad uvedenou spoločnosťou sa jej vôbec nepozdáva. Doterajší podpredseda predstavenstva CEFC Group (Europe) Company Jaroslav Tvrdík sa na Twitteri vyjadril, že čínska firma je pripravená uhradiť všetky svoje záväzky do piatkového popoludnia, no J&T bezdôvodne odmieta prijať peniaze. Reakcia slovenského spolumajiteľa J&T Patrika Tkáča nenechala na seba dlho čakať. O Tvrdíkovi sa dnes na sociálnej vyjadril, že klame.