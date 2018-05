Vodič bratislavskej MHD ohrozil desiatky životov FOTO: Čaká ho koberček, cestujúca bola v šoku

BRATISLAVA – Vodič bratislavskej MHD poriadne rozzúril jednu z cestujúcich, ktorá stála hneď pri jeho kabíne. Iba cestovala linkou 98 v smere na Prístavný most, pričom jej nedalo neodfotografovať vodiča, ktorý počas rýchlej jazdy nevenoval dostatočnú pozornosť riadeniu – pozeral do telefónu. O vyjadrenie sme požiadali aj bratislavský Dopravný podnik a dopravného analytika Jána Bazovského.

Na Facebooku sa 13. mája v skupine Revízori Bratislava objavil šokujúci príspevok od Iby, ktorý pobúril nemálo Slovákov. Žena uviedla, že okrem toho, že vodič išiel po diaľnici prirýchlo, nevenoval dostatočnú pozornosť riadeniu autobusu.

„Tento vodič zodpovedá za bezpečnosť ľudí. Stačí chvíľka nepozornosti a je na múre,“ napísala k fotke rozhorčená Iba, ktorú sme oslovili, aby nám celú situáciu priblížila.

Príspevok Iby v skupine Revízori Bratislava.

Iba sa počas jazdy necítila bezpečne

Iba povedala, že cestovala linkou číslo 98 v smere na Prístavný most. Keďže stála hneď pri kabíne vodiča, nemohla si nevšimnúť, čo zamestnávalo jeho pozornosť. Žena neváhala a vodiča autobusu, ktorý počas jazdy pozeral do mobilného telefónu, odfotografovala. „Je to naozaj nezodpovednosť. Nikdy neviete, čo sa môže stať,“ povedala nám Iba.

Nezodpovedný vodič linky č. 98, ktorého Iba odfotografovala.

Dopravný podnik si vodiča predvolá na koberček

O vyjadrenie k nezodpovednému vodičovi MHD sme požiadali aj bratislavský Dopravný podnik. „Vodič sa dopustil porušenia prevádzkového predpisu. Za uvedený priestupok bude predvolaný a disciplinárne riešený,“ uviedla hovorkyňa DP Adriana Volfová.

Dopravný analytik si nemyslí, že vodič bude adekvátne potrestaný

O názor sme požiadali aj dopravného analytika Jána Bazovského, ktorý skonštatoval, že vzhľadom na to, že vodič MHD nemôže počas jazdy jesť, piť ani fajčiť, zásadne porušil predpisy. Bazovský tiež uviedol, že napriek nedostatku vodičov si bratislavský Dopravný podnik nemôže dovoliť, aby za takéto priestupky svojich vodičov prepúšťal.