Kiska o založení politickej strany: Iba hlupák nemení názory, pokiaľ sa menia okolnosti

BRATISLAVA - Iba hlupák nemení názory, pokiaľ sa menia okolnosti. Prezident Andrej Kiska tak v rozhovore pre portál Aktuality.sk odpovedal na otázku, či stále platí jeho výrok, že nebude zakladať politickú stranu ani nebude kandidovať do Národnej rady SR.

"Vražda vášho kolegu a jeho snúbenice zmenila moje pôvodné zámery. Ale o tom, čo spravím, potrebujem zodpovedne premýšľať a plánovať. Musím sa rozprávať s ľuďmi, a to je teraz úloha najbližších mesiacov," povedal prezident pre portál. V rozhovore ďalej reagoval aj na obvinenia v súvislosti s financovaním kampane v prezidentských voľbách. "Čo sa týka firmy KTAG, došlo k pochybeniu, ako boli účtované náklady. Ja som sa za túto chybu ospravedlnil a akonáhle sa chyba zistila, boli všetky nedoplatky na daniach doplatené a tento prípad som pokladal za uzavretý. Veľmi vehementne sa však do toho pustila NAKA. Po ukončení vyšetrovania som pripravený všetky podklady zverejniť," uviedol Kiska.

Na margo svojho vzťahu s bývalým predsedom vlády Robertom Ficom prezident skonštatoval, že sa vždy snažil o konštruktívnu spoluprácu. "Na druhej strane viem, že mu bolo nepríjemné, keď som otváral témy ako zlyhávajúce ministerstvo práce v kauze Čistý deň. Keď som jasne pomenoval, že Slovensko nie je sociálny štát, pretože zlyháva v starostlivosti o tých najzraniteľnejších. Keď som povedal, že jeho líbling Robert Kaliňák by nemal byť ministrom vnútra," povedal prezident s tým, že toto v expremiérovi vyvolalo reakciu, že bude osobne útočiť a tento typ boja, emócií je už pre neho typický. "Dnes je to práve on, keďže pokračuje v smršti nenávisti, obviňovania a urážok, kto bráni posunúť našu spoločnosť ďalej k lepšiemu," dodal prezident.