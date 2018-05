Nekonečný príbeh nebezpečných granátov: Roky po tragédii armáda stále nič neurobila

Granáty URG 86 sa do pozornosti dostali v roku 2012, keď výbuch jedného z nich vo vojenskom sklade v Novákoch zabil muža a troch zranil. Incident sa udial počas kontroly debny s muníciou pre podozrenie z krádeže.

Ešte v demcebri vtedajší náčelník generálneho štábu Milan Maxim uviedol, že s granátmi je zákaz manipulovať, pričom o ich osude sa má ešte len rozhodnúť. Ako informuje televízia Markíza, hoci od tragédie prešlo šesť rokov, armáda stále s granátmi nič neurobila a nezmenilo sa to ani niekoľko mesiacov od týchto vyjadrení.

Státisíce granátov

Čo na to ministerstvo obrany? „V súčasnosti zvažujeme ich bezpečný, ekonomicky najvýhodnejší a ekologický spôsob likvidácie," povedala hovorkyňa rezortu Danka Capáková pre Markízu. Granátov URGB 86 je pritom v Novákoch sú približne 200-tisíc kusov, počet chybných kusov ale armáda nevie.

Ako pripomína bezpečnostný analytik Jaroslav Naď, granátov by sa armáda mohla zbaviť relatívne bezpečne, hoci by ju to stálo viac peňazí. Existujú vraj tzv. mobilné delaboračné linky, ktoré si nevyžadujú prítomnosť človeka. „Môžeme si to predstaviť ako súbor unimobuniek alebo ako stan, kde je plne automatizovaná linka, ktorá sa naprogramuje tak, aby konkrétny typ munície delaborovala plne automaticky bez zásahu človeka," uviedol Naď.