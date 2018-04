Normalizácia v RTVS? Rezník prepúšťa ľudí: Za názor tvrdý trest, známej redaktorke hrozí vyhadzov

Jaroslav Rezník

Aktualizované o stanovisko RTVS

BRATISLAVA - V RTVS sa v posledných mesiacoch dejú veci, ktoré mnohí nechápu. Bohužiaľ, nechápu to ani dlhoroční pracovníci televízie. Zmena riaditeľa so sebou priniesla nepriaznivé zmeny obsahu a vyzerá to aj na personálne čistky. Redaktori sa najprv búrili po tom, čo dal Jaroslav Rezník stopku relácii Reportéri. Neskôr im zakázal nosiť odznaky #AllforJan. Redaktori teda spísali petíciu. Posledným ráznym krokom šéfa RTVS bolo hromadné prepúšťanie externistov. Vo svojom statuse to uviedla politická redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová. Za svoj názor dostala tvrdý trest.