Ján a Martina mali prežívať najšťastnejší deň: Brat Jozef prehovoril o veľkom smútku

"My sme sa mali tešiť na svadbu našich anjelov ale nebolo nám to dopriate," začal bolestivými slovami Jozef Kuciak. "Len slušní ľudia pochopia, čo prežívame a ďakujeme Vám, že ste s nami. Nechcem aby to, čo prežívame my, musel zažiť niekto ďalší a práve preto sa proti oligarchom a ľudom, čo nezabudli na komunizmus a idú normalizovať musíme postaviť spolu," apeloval na súčasné udalosti.

Nemám čas nie je výhovorka

"Veľká vďaka aj farmárom z východu a veľký rešpekt. Kombajny a traktory by mohli prísť aj do ostatných miest podporiť kolegov = podporiť spravodlivosť," poďakoval Kuciak aj farmárom, ktorý takisto vyjdú v piatok do ulíc.

"Tu nejde o egá jednotlivcov ale o to prispieť k dobrej veci a nenechať to tak. Janko aj Maťka vždy pomohli iným, nielenže bez nároku na odmenu ale aj na úkor svojich povinností. "Nemám čas" nie je výhovorka, práveže teraz máme čas na zmenu k lepšiemu," napísal Kuciakov brat. "Dúfam, že nás jednoduchých ľudí, ktorí túžia po spravodlivosti nie je tak málo ako si oligarchovia myslia. Veľké ďakujeme!," dodal Jozef.

V piatok sa budú v uliciach mnohých miest na Slovensku opäť konať protesty s názvom Predvečer svadby. Protest organizuje občianske hnutie Za slušné Slovensko a iniciatíva študentov Nie je nám to jedno. "Spoločne sa stretneme o 16:30 pred budovou Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici a spoločný pochod povedie na Námestie SNP, kde sa o 17:00 začne program." Okrem toho sa v sobotu v Gregorovciach, odkiaľ Martina pochádza, bude konať Koncert pre Jána a Martinu. Podujatie sa začne o 14. hodine svätou omšou v miestnom kostole Narodenia Panny Márie.