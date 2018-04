Rezník avizuje zmeny v RTVS: Prepúšťanie externistov, chce lojálnejších zamestnancov

BRATISLAVA - Rozhlas a televízia Slovenska sa podľa jeho šéfa Jaroslava Rezníka bude „snažiť aj naďalej posilňovať naše interné kapacity a budeme prerozdeľovať zdroje v prospech interných kapacít na úkor externých. Pretože si myslíme, že interní zamestnanci pociťujú vyššiu mieru lojality voči firme ako externí. Tak je to vo všetkých štandardných príručkách korporátnej lojality“. Generálny riaditeľ RTVS to konštatoval vo štvrtok 26. apríla počas rokovania Rady RTVS.

Rezník tak odpovedal na otázku členky Rady RTVS Dóry Hushegyiovej na personálne výmeny. Hushegyiová sa konkrétne opýtala: „Plánujete alebo očakávate ďalšie personálne zmeny? V spravodajstve boli všelijaké fluktuácie. Ak dobre viem, hľadáte nových redaktorov. V akom stave je to?“ K otázke dodala, že osobne každý večer sleduje televízne Správy RTVS a žiadny rozdiel nevidí oproti obdobiu spred polroka – roka. „Ja som presvedčená, že tí redaktori sú absolútne slobodní a dosť kritickí, ja tam nevidím žiadne zmeny osobne,“ dodala.

Jaroslav Rezník v odpovedi na citovanú otázku v úvode uviedol, že RTVS mal k 31. marcu 2018 1 487 zamestnancov. „Za prvý kvartál prišlo 27, odišlo 31. V tom je zarátané aj spravodajstvo. Samozrejme, je právom aj povinnosťou vedenia nielen spravodajstva, ale aj RTVS nastavovať personálne zloženie celej firmy tak, aby sa mohla zamerať na optimálny výkon. Zo strednodobého hľadiska máme vypísané a otvorené prijímacie alebo výberové konania na niektoré pozície. Plus okrem toho, v priebehu tohto roka máme ambíciu otvoriť minimálne jeden, v optimálnom prípade dva spravodajské posty. Hovoríme a zvažujeme čím skôr Berlín alebo Moskvu, pretože obidva považujeme za dôležité. Rozprávame o tom, akým spôsobom posilniť Veľkú Britániu vo vzťahu k tomu, čo sa deje v rámci nového nastavovania vzťahov medzi Britániou a Európskou úniou. Pripravujeme a skladáme tím pre dátovú žurnalistiku, ktorá sa ukazuje ako nové odvetvie žurnalistiky, ktoré vyplýva z toho, že veľmi veľa vecí je v online prostredí,“ povedal šéf RTVS.

Deň po rokovaní Rady RTVS dnes prenikli na verejnosť informácie o prepúšťaní externých pracovníkov spravodajstva RTVS, teda redaktorov, ktorí síce denne vyrábajú spravodajské príspevky, ale nie sú internými zamestnancami. Ako informovali viaceré médiá, výpovede dostali zatiaľ štyria redaktori televízneho spravodajstva, ktorí nemali zamestnaneckú zmluvu - kultúrna redaktorka Jana Masárová, redaktor zahraničia Matúš Dávid, redaktori domáceho spravodajstva Matúš Baňovič a Kristián Čekovský a výpoveď dala redaktorka a moderátorka rozhlasového spravodajstva Jana Maťková. Ako v svojom sociálnom profile uviedla redaktorka a moderátorka spravodajstva verejnoprávnej televízie Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá nedávno s ďalšími redaktormi RTVS založila Spravodajské odbory RTVS, „dnešným dňom ohlásilo vedenie prepúšťanie externistov. Teda, prepáčte, ako to povedalo naše vedenie, nie prepúšťanie, ale ukončenie spolupráce. Predpokladám, že argument bude, že chceme posilniť interné kapacity. Prečo ľudí, ktorí už roky pracujú pre RTVS, nechcú v internom stave, môžeme hádať. Kladiem si otázku, či je náhoda, že v redakcii máme 10 externistov, a všetci podpísali náš otvorený list“.

"Viacerým redaktorom sa skončila dohoda o externej spolupráci a vedenie spravodajstva sa rozhodlo, že ju k dnešnému dňu nepredĺži. Interné manažérske rozhodnutia, ktoré súvisia so zabezpečením programovej služby v oblasti spravodajstva, RTVS komentovať nebude," povedala k situácii hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Dubačová chce zvolať mimoriadný výbor

Nezávislá poslankyňa Národnej rady SR a členka výboru pre kultúru a médiá Viera Dubačová je šokovaná prepúšťaním v RTVS, ktoré sa javí byť motivované snahou o umlčanie kritických hlasov proti novému spôsobu riadenia spravodajstva. Uviedla tiež, že na najbližšom zasadnutí výboru pre kultúru a médiá navrhne, aby bol zvolaný mimoriadný výbor a aby verejne vypočuli generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Poslankyňa sa domnieva, že takéto kroky musia byť odôvodnené a motivované jedine snahou o zlepšenie kvality.

„Prepúšťanie v RTVS sa dotýka len tých redaktorov, ktorí boli signatármi listu kritizujúceho nové vedenie RTVS. Na najbližšom zasadnutí výboru pre kultúru a médiá preto navrhnem, aby sme následne zvolali mimoriadny výbor, ktorého programom bude verejné vypočutie Jaroslava Rezníka a budem rada, keď zároveň poskytneme priestor na parlamentnej pôde aj zástupcom signatárov spomenutého kritického listu z radov redaktorov. Jaroslav Rezník by mal prísť svoje kroky a kroky svojich podriadených obhájiť a vysvetliť ich na pôdu parlamentu, pred poslancov, novinárov, ale najmä občanov, ktorí platia koncesionárske poplatky,“ povedala Dubačová. Informovala o tom hovorkyňa strany SPOLU Silvia Hudáčková.

Bugár by predvolal Rezníka

Podľa podpredsedu parlamentu a predsedu strany Mosta-Híd Bélu Bugára na zvolanie mimoriadneho výboru nebude mať poslankyňa Dubačová dosť podpisov. "Ja som už hovoril s koaličnými partermi, že keď máme budúci týždeň vo štvrtok zasadnutie výboru pre kultúru a médiá, tak vtedy zavoláme pána Rezníka. Ja to navrhnem ako posledný bod. Takže netreba mimoriadny výbor. Pani poslankyňa si z toho chce vytĺcť nejaký politický kapitál. Ale to nie je o tom, je to o tom, aby sme si vypočuli generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka, jeho argumenty a najmä fakty. Jedna strana tvrdí to a druhá niečo iné. Takže žiadny mimoriadny výbor ja podpisovať nebudem, keď to môžeme vytýčiť v riadnom termíne," uviedol Bugár.