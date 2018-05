Mimoriadna situácia v RTVS, Rezník na koberčeku: Veľká výzva novinárov a reakcia Kisku

Rezník musel vysvetľovať nepokoj, ktorý vo verejnoprávnej televízii a rozhlase má panovať. Zvnútra sa ozývajú nespokojné hlasy redaktorov spravodajstva, ktorí tvrdia, že sú vo svojej práci obmedzovaní vedením. Nečakaného padáka navyše dostalo niekoľko dlhoročných externistov.

K situácii sa vyjadril napríklad bývalý minister kultúry Marek Maďarič, podľa ktorého by napriek obmedzeným kompetenciám mala Rada RTVS zaujať stanovisko k súčasnej situácii. „Je to natoľko vážne, že nie je možné sa skrývať za to že Rada nebola adresátom otvoreného listu nespokojných členov spravodajstva a publicistiky," povedal Maďarič.

V úvode rokovania výboru podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) vyhlásil, že je znechutený z debaty, ktorá sa okolo situácie v RTVS vedie, a kritizoval dnešné spoločné vyhlásenie, pod ktoré sa podpísalo vyše 190 novinárov z rôznych médií, v ktorom vyjadrujú znepokojenie zo súčasného diania v RTVS. „Čokoľvek tu povieme, ortieľ už je povedaný. Akokoľvek sa budeme snažiť, sme pre vás politická moc, ktorá sa snaží umlčať novinárov. Viac k tejto téme ani nepoviem, lebo už je rozhodnuté,“ povedal Bugár.

Kritická situácia, tvrdí Maďarič

Podľa Maďariča situácia v RTVS nie je dobrá, označil ju dokonca za kritickú. „Ak 60 redaktorov napíše list verejnosti, toto nie je znak dobrej situácie,“ povedal. Myslí si, že na súčasnej situácii v RTVS majú veľký podiel viny aj politici. „Tí, ktorí pred voľbou nového generálneho riaditeľa obviňovali RTVS, že je protivládna, tí, ktorí politickú nomináciu nadradili nad profesionálne schopnosti," povedal.

Na parlamentnom mediálnom výbore sa do sporu dostali aj kolegovia zo Smeru Maďarič a Miroslav Číž. Stalo sa tak, keď Maďarič hovoril o úspechoch RTVS v minulých rokoch v oblasti sledovanosti a dôveryhodnosti. „Myslel som, že mi tu na debatu bude chýbať pán Mika, ale vidím, že tu má dostatočného zástupcu," oponoval mu Číž.

Rezník po príchode do parlamentu

Prepúšťalo sa aj v minulosti

Ako vysvetľoval Rezník, aj v minulosti sa prepúšťalo. „RTVS za Rybníčka prepustila 1096 zamestnancov, čo bola viac ako polovica. Za pani Zemkovej prepustilo viac ako 200 zamestnancov," uviedol a dodal, že momentálne pracuje v RTVS 1430 interných a 1545 externých spolupracovníkov.

Rezník zároveň deklaroval, že vysielanie v RTVS - či už v televízii alebo rozhlase - je podľa neho slobodné a musí sa dávať priestor všetkým konzervatívnym prúdom. „Musím povedať, že stav, ktorý tam bol, nebol optimálny," vyjadril sa k spravodajstvu. Ohradil sa i voči slovám o zrušení investigatívy v RTVS.

Citlivý na slovo normalizácia

„Urobili sme kroky, vďaka ktorým má tento druh publicistky oveľa väčšiu sledovanosť," zdôraznil. Potvrdil aj prípravu pokračovania Reportérov, ktorí by sa do vysielania mali dostať na jeseň údajne v profesionálnejšom formáte, ako to bolo v predchádzajúcom období.

Šéf RTVS zároveň tvrdí, že je citlivý na vyťahovanie slova normalizácia, lebo vraj zažil, čo to je. „Normalizácia je, keď vás vyhodia z roboty zato, keď poviete, že okupácia je bratská pomoc a päť rokov si nikde neškrtnete. Normalizácia je, keď vám neznámi ľudia vyhadzujú knihy z knižnice a vy ani vaši rodičia nemôžu nič robiť," hovorí.

Rezník ale chce ubezpečiť, že nijaká politická moc vraj nezasiahla a nezasahuje. „Zároveň zdôrazňujem, že kým na tomto poste budem, nebude do vysielania RTVS zasahovať ani žiadna iná moc," vyhlásil Rezník

K štvorici externých redaktorov, ktorým RTVS nepredĺžila zmluvu, povedal, že napríklad Oľge Bakovej ponúkli významnú funkciu, čo bol podľa neho prejav dôvery voči nej. S Tiborom Búzom sa Rezník rozišiel kultivovaným spôsobom. "Konzultujem s ním výber jeho nástupcu," dodal. Ľudia, ktorí vedú spravodajstvo, sú podľa neho profesionáli. "Nikdy sa neznížili ku klamstvám," uviedol na adresu Vahrama Chuguryana a Hany Lyons. Podľa Rezníka je dôležité do budúcna nastaviť zmenu financovania RTVS, lebo súčasné nastavenie vydrží ešte tak dva roky.

Murín nebude spolupracovať s RTVS

Jedným z kontroverzných bodov bol aj Gustáv Murín. To, že s ním RTVS nadviazala spoluprácu, nahnevalo časť verejnosti. Ako však na výbore vyhlásil Rezník, Murín so spoluprácou končí. Na odôvodnenosť spolupráce sa ho na výbore pýtala Natália Milanová (OĽaNO), poukazovala pritom na spájanie Murínovho mena so šírením dezinformácií a konšpiračných teórií. Rezník poznamenal, že Murín spolupracoval s RTVS už v minulosti bez toho, aby jeho pôsobenie niekto spochybňoval.

Rezník referoval aj o aktuálnej situácii v RTVS v súvislosti s medializovanými informáciami o napätej atmosfére v spravodajstve. „Ešte pred rokovaním rady a týmto verejným vypočutím som dostal v tomto znení sms," povedal.

Dianie v RTVS rozdelilo členov výboru

Problém v RTVS je potrebné riešiť predovšetkým tam, kde je na to určený priestor. Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš na to upozornil počas štvrtkového rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Členovia výboru sa počas prerokovania Správy o činnosti Rady RTVS za druhý polrok 2017 venovali aj súčasnému stavu v RTVS a medializovaným informáciám týkajúcich sa konfrontácií medzi časťou redaktorov a manažmentom verejnoprávneho média.

Predseda parlamentného výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) sa Kákoša, ktorý dozorný orgán verejnoprávneho vysielateľa zastupoval, pýtal, či sa redaktori nespokojní so súčasným stavom i spôsobom vedenia sekcie spravodajstva a publicistiky obrátili na Radu.

Nešťastne zvolená forma komunikácie

„Nikto tak neurobil, nikto nás nepožiadal o stretnutie," informoval Kákoš, ktorý pritom poukázal na nie šťastne zvolenú formu komunikácie. „Ak je záujem riešiť problém, je potrebné sa obrátiť na tých, ktorí to môžu urobiť v rámci svojich kompetencií," zvýraznil a poukázal na to, že otvorený list nespokojných redaktorov nebol adresovaný ani vedeniu, ani Rade RTVS.

„Bol adresovaný divákom a poslucháčom, no naozaj neviem, ako diváci a poslucháči môžu vstúpiť do riešenia," povedal Kákoš. Mieni, že celú situáciu ešte viac zhoršuje jej prenášanie do virálneho prostredia sociálnych sietí. „Neteší nás súčasný stav," skonštatoval. Zdôraznil zároveň, že Rada nedostala v tomto prípade žiadny podnet na porušenie zákona.

Rada RTVS by mala zaujať stanovisko

Podpredseda parlamentného mediálneho výboru Karol Farkašovský (SNS) v súvislosti s udalosťami posledných týždňov zdôraznil, že verejnoprávne spravodajstvo musí ostať nestranné a objektívne, bez prejavov politických sympatií vo výstupoch redaktorov. „Názor na dianie nech si urobí divák či poslucháč na základe vyvážených a nestranných informácií, nesmie mu ho podsúvať redaktor," upozornil.

Nezaradená poslankyňa Viera Dubačová vyhlásila, že súčasná situácia v RTVS je dôkazom zlyhania jeho vedenia a žiadala Radu o preskúmanie situácie. Jej návrh uznesenia však neprešiel. Peter Marček, taktiež nezaradený poslanec NR, vyzval, naopak, k tomu, aby sa celá záležitosť nezneužívala na politické ciele a vyvolávanie nevraživosti v spoločnosti.

RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov, povedal Kiska

Na dianie v RTVS okrem novinárov či tretieho sektora reaguje aj prezident Andrej Kiska. Tvrdí, že slobodné a nezávislé médiá sú dôležitou a nevyhnutnou podmienkou demokracie. „Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej je ranou, ktorá sa nikdy nezahojí a nikdy neprestane bolieť. Útoky na novinárov a znevažovanie ich práce sú na Slovensku už roky bežne prítomné. V dnešný Svetový deň slobody tlače je možno viac ako kedykoľvek predtým dôležité hovoriť aj o ohrozovaní slobody médií na Slovensku. Naša krajina sa v nedávno zverejnenom rebríčku slobody tlače medziročne prepadla o desať miest na 27. priečku spomedzi 180 krajín sveta," napísal prezident Kiska na svojom Facebooku v príspevku nazvanom "RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov".

Prezident priznal, že s veľkým znepokojením sleduje, čo sa deje v RTVS. „Vyjadrenia redaktorov o cenzúre, prepúšťanie novinárov za to, že prejavili svoj názor - to je neprípustné. Verejnoprávna inštitúcia nepatrí jej riaditeľovi ani strane, ktorá ho tam dosadila. RTVS sa nesmie stať slúžkou politikov a je dôležité nahlas a verejne diskutovať o tom, čo sa v tejto inštitúcii deje. Vedenie RTVS by malo pravidelne, jasne a zrozumiteľne vysvetľovať koncesionárom svoje kroky," myslí si hlava štátu.

Očakáva, že zodpovedné inštitúcie - parlamentný výbor, ministerstvo kultúry aj televízna rada urobia potrebné kroky na ochranu práce novinárov v RTVS a kvality obsahu vysielania. „Slovensko patrí medzi krajiny, kde médiá plnia úlohu strážcu demokracie. Tam, kde zlyhávajú štátne orgány, odhaľujú korupciu, klientelizmus, upozorňujú na chyby inštitúcií. Za to im patrí veľká vďaka," uzavrel prezident.

Andrej Kiska - Foto: SITA/Radoslav Maťaš

Novinárska výzva Rezníkovi

Rezníka Transparency International Slovensko vyzvala, aby zastavil prepúšťanie redaktorov a zvolil ústretový prístup k novinárom, ktorí sú znepokojení manažérskymi zmenami v redakcii. Reagovali tak na to, že RTVS sa rozhodla nepredĺžiť zmluvy štyrom redaktorom - zahraničiarovi Matúšovi Dávidovi, kultúrnej redaktorke Jane Masárovej a redaktorom domáceho spravodajstva Kristiánovi Čekovskému a Matúšovi Baňovičovi.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave tiež informovala, že so znepokojením vníma dianie vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS). Zhruba 170 novinárov zo slovenských médií podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré zverejnili dnes na Deň slobody tlače. Vo vyhlásení vyjadrujú znepokojenie zo súčasného diania v RTVS, ktoré nastalo len krátko po vražde novinára Jána Kuciaka.

„Nové vedenie RTVS cielene šikanuje, obmedzuje a zbavuje sa dlhoročných novinárov, ktorí v posledných rokoch zásadným spôsobom prispeli k obnoveniu dôvery verejnosti vo verejnoprávne médiá. Televíziu a rozhlas normalizujú ľudia, ktorých kariéra sa viac spája s politickým marketingom a PR ako s povolaním novinára. Ich súčasné kroky nenaznačujú, že sú schopní aspoň udržať doterajšiu kredibilitu spravodajských a publicistických relácií. Vo vysielaní sa začína prejavovať cenzúra a dozvedáme sa o pokusoch pretláčať do vysielania konšpirácie alebo propagandu. Redaktori, ktorí sa proti týmto praktikám verejne ohradia, sa stávajú obeťami perzekúcie vedenia," píše sa v spoločnom vyhlásení.