Slovensko v hre o ďalšiu automobilku: Vyrásť má na východe, súperíme už len s Rumunskom

V súťaži o čínsku investíciu má Rumunsko výhodu v podobe dotácií. Pre potenciálnych investorov ponúka podporu až do výšky 50 percent investície, slovenská hranica je 35 percent. Konečné rozhodnutie má automobilka oznámiť na jeseň.

O závode BMW na Slovensku sa hovorilo v minulosti a automobilka informácie vždy dementovala. Tento rok hovorkyňa automobilky Sandra Schillmöller na otázku Hospodárskych novín reagovala, že BMW priebežne zvažuje, ktoré krajiny sú vhodné pre budúcu produkciu. Rozšírenie na Slovensko nevylúčila.

Vláda v piatok (21.4.) schválila zablokovanie pozemkov v novom strategickom parku pri Košiciach. To znamená, že v prípade príchodu investora bude môcť štát tieto pozemky vyvlastniť. Podľa vyjadrení ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) sú zatiaľ v hre piati investori. Celková plocha priemyselnej zóny je 250 hektárov, takže by sa do nej malo zmestiť aj viacero firiem.