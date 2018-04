Mimoriadne rokovanie Smeru: Zajtra budú informovať SNS a Most-Híd

O nominácii bude rokovať Koaličná rada, ktorá sa zíde v utorok v Národnej rade (NR) SR o 15.30 h. Oznámil to predseda Smeru-SD Robert Fico. Nepovedal, či je to meno, ktoré sa objavilo v médiách. Je to však osoba, ktorej strana dôveruje a ktorá rezort zvládne viesť.

"Jednoznačne sme došli k záveru, koho navrhneme predsedníctvu ako kandidáta Smeru-SD na post ministra vnútra. Je to človek, ktorý má našu plnú dôveru a profesionálne zvládne všetky výzvy, ktoré tento rezort prináša," vyhlásil na tlačovej konferencii v centrále strany Fico. Podľa stanov schvaľuje kandidáta na post ministra predsedníctvo. "My v tom máme jasno. Tento návrh predložíme zajtra na rokovanie predsedníctva, ale predtým sa toto meno dozvie prezident, predtým sa ho musia dozvedieť koaliční partneri. Takže zajtra na Koaličnej rade bude aj tento náš návrh predmetom diskusií," doplnil Fico.

Nevie povedať, či v stredu (25.4.) na rokovaní vlády bude už prítomný nový minister. "Nie je to v mojich rukách. Menovanie ministra je v rukách prezidenta," uviedol Fico a pripomenul, že prezident nemôžu odmietnuť návrh predsedu vlády na vymenovanie člena vlády. "To, čo doručí predseda vlády, musí prezident rešpektovať," vyhlásil Fico.

Ďalšou témou, ktorou sa vedenie strany zaoberalo, je pracovný snem, ktorý je naplánovaný na štvrtok. Na ňom plánujú predstavitelia Smeru zásadne meniť fungovanie strany, vrátane jej stanov. Po novom by podľa Fica zrušili práve rokovania užšieho vedenia a zostalo by iba predsedníctvo. "Budeme riešiť predovšetkým zefektívnenie jednotlivých činností strany. Prichádzame navyše s návrhom na razantnú zmenu stanov. Chceme, aby zostalo iba predsedníctvo strany v menšom personálnom obsadení. O tomto všetkom však budeme informovať vo štvrtok. Tieto zmeny budú reflektovať na to, že je hektická doba a každá moderná politická strana na ňu musí nejakým spôsobom reagovať," priblížil témy pracovného snemu Fico.

Poslednou témou, o ktorej predseda najväčšej koaličnej strany informoval, sú zákonné opatrenia na zlepšenie životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Na utorkovej Koaličnej rade by preto mal byť prítomný aj predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), rovnako tak minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý má ponúknuť finančné možnosti koaličným partnerom. Podľa Fica má strana jasnú predstavu o svojich návrhoch, chce však aby v rámci svojich priorít do opatrení prispeli aj Slovenská národná strana (SNS) a Most-Híd.

Post ministra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini.

Favoriti strany Smer

Údajne sa spomínalo už iba meno štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra (MV) SR Denisy Sakovej. Podpredseda strany Peter Žiga hovorí o viacerých menách, spomenul aj exministra spravodlivosti Tomáš Boreca. Viacerí predstavitelia Smeru-SD sa zhodli, že meno kandidáta na ministra vnútra by mohlo byť známe v pondelok.

Premiér Peter Pellegrini má svojich favoritov, ale nechce o menách hovoriť skôr, ako rozhodne predsedníctvo. Chce, aby to bol človek, ktorý dokáže riadiť MV okamžite a nepotrebuje čas na zorientovanie sa v rezorte. Na poznámku novinárov, že opis sedí na Sakovú, povedal "možno".

Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Martin Glváč by Sakovú podporil. Sakovú za jedného z kandidátov označil aj podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár, podľa ktorého by nominácia mohla byť známa už v pondelok, ale určite to povedať nevie. Ani on, ani Ján Podmanický nepovedal, či by Sakovú podporil. "Som pripravený podporiť takého kandidáta, ktorý presvedčí predsedníctvo, že dokáže zvládnuť tento rezort," uviedol Blanár.

Ako možný kandidát sa spomínal aj generálny manažér Smeru-SD Viktor Stromček, ten však o post záujem nemá. Nemyslí si, že by bolo dobré spojiť funkciu manažéra s exekutívnou. Hovorilo sa aj o šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczem, ten však údajne ponuku ani nedostal. Blanár nechce o menách veľmi hovoriť, kandidátom bude podľa jeho slov ten, na ktorom sa strana dohodne. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková tvrdí, že mená možných kandidátov nepozná. Saková by podľa nej možno bola dobrá ministerka. "Uvidíme," poznamenala.

Vicepremiér pre investície Richard Raši tiež nechcel hovoriť, aké mená sú v hre. Sakovú pozná podľa referencií, tie má na ňu dobré. Niektorí jeho kolegovia s ňou spolupracovali užšie. "Pokiaľ skonštatujú, že jej práca bola vykonávaná kvalitne, tak ja s tým určite problém nebudem mať. Ale nechcem predbiehať," poznamenal Raši.

Exminister vnútra a podpredseda strany Robert Kaliňák si nemyslí, že sa v pondelok verejnosť dozvie nomináciu na tento post. "Rozhodnuté nie je. Ak bude rozhodnuté, budete to vedieť," povedal pri príchode do centrály Kaliňák. Predpokladá, že meno nového ministra by sa verejnosť mohla dozvedieť v najbližších dňoch. Post ministra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Pellegrini.