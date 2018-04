Vodič jazdil v noci centrom Bratislavy a vtom... VIDEO Keď to uvidel, neveril vlastným očiam

BRATISLAVA - Ulicami Starého Mesta sa v sobotu nadránom preháňal obrovský diviak. Vodič, ktorý ho zachytil na video, neveril vlastným očiam. Kde sa vzal, je dodnes záhadou, no Bratislavčania na sociálnej sieti vtipkujú, že sa vybral buď žúrovať alebo nakupovať. Jeho prechádzka Dunajskou ulicou vás zaručene pobaví.

Diviak v Bratislave sa stal hitom internetu. Video v priebehu pár hodín zdieľalo takmer 700 ľudí. Prvýkrát sa objavilo na facebookovej stránke Bratislava, kde sa okamžite strhla horlivá diskusia. Ľudia vtipnými komentármi nešetrili. Mnohí užívatelia označili diviaka za "krásu Bratislavy". Padali domnienky aj o tom, že sa vybral z lesa na nákupy, alebo naopak, že išiel späť do lesa zo žúru. Rovnako sa zhodli, že ak by ho stretli na ulici, tak by sa od strachu asi zbláznili.

Pozrite si video, ktoré zverejnili Bratislavské noviny.

Vodič idúci popri chodníku zviera náhodne spozoroval v sobotu na Dunajskej ulici krátko pred piatou hodinou ráno. Sám neveril vlastným očiam.