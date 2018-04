FOTO a VIDEO Rekonštrukcia podchodu v Bratislave: Na Trnavskom mýte ide o život

Asi najfrekventovanejší podchod v Bratislave funguje už niekoľko mesiacov v provizórnom stave. Namiesto blúdenia úzkymi a tmavými uličkami podchodu si preto ľudia navykli skracovať si cestu k zastávkam alebo do nákupného centra priamo cez frekventovanú vozovku.

Hlavné mesto sa tam rozhodlo osadiť vysoký plot, ktorý už tak ľahko neprelezú, no poniektorých ani to neodradilo. V praxi to teda vyzerá tak, že chodci strávia na rušnej ceste viac času, pretože plot obchádzajú.

"Zábrany sú vytvorené v zmysle schváleného projektu organizácie dopravy kvôli zvýšeniu bezpečnosti chodcov a zabráneniu ohrozeniu na ich vlastných životoch. Treba zdôrazniť, že zábrany boli inštalované v oblasti, kde do vozovky svojvoľne vstupovali chodci, neberúc ohľad na vlastné životy a ohrozenie cestnej premávky," povedala Zuzana Onufer, hovorkyňa hlavného mesta.

Tento projekt bol schválený operatívnou komisiou pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení v rámci poslednej etapy rekonštrukcie podchodu na Trnavskom mýte od 9. 4. 2018.

"Oddnes má verejnosť k dispozícii novootvorený vstup pri Tržnici, takže sa môžu bezpečne dostať cez podchod k jednotlivým nástupištiam bez obmedzení," dodala Onufer. Na otázku, prečo nebol zriadený priechod pre chodcov, neodpovedala.